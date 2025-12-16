Musste eben vom erneuten Absacker des Frühindikators "Einkaufsmanagerindex" von S & P Global berichtet werden, weist das ZEW in eine andere Richtung: Für Dezember gehen die Wirtschaftsforscher von einem Anstieg der konjunkturellen Erwartungen für Deutschland aus! Aufwärts geht es mit diesem Indikator von 38,5 auf 45,8 Punkte. Die Einschätzung der aktuellen Lage ist dagegen nochmals abgesackt von -78,7 (im November) auf jetzt -81 Zähler. Eine große Überraschung ist dies nicht!



