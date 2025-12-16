Herr Prenner, die Popularität von Private Markets-Investments in Form der sogenannten ELTIF 2.0, dabei handelt es sich um Europäische Langfrist-Investmentfonds, steigt an. Für wen sind diese Fonds geeignet? - Norbert Prenner: Mit ELTIF 2.0-Fonds kann mit geringen Beträgen in Private Equity, Private Debt und andere Veranlagungsmöglichkeiten abseits der öffentlichen Börsen investiert werden. Die Fonds eignen sich besonders zur Erhöhung der Diversifikation. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
