Herr Prenner, die Popularität von Private Markets-Investments in Form der sogenannten ELTIF 2.0, dabei handelt es sich um Europäische Langfrist-Investmentfonds, steigt an. Für wen sind diese Fonds geeignet? - Norbert Prenner: Mit ELTIF 2.0-Fonds kann mit geringen Beträgen in Private Equity, Private Debt und andere Veranlagungsmöglichkeiten abseits der öffentlichen Börsen investiert werden. Die Fonds eignen sich besonders zur Erhöhung der Diversifikation. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.