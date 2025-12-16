Hexnode UEM, die Unternehmenssoftwaresparte von Mitsogo Inc., gibt bekannt, dass sie in fünf Berichten von IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software Vendor Assessment aufgeführt ist. Die Auflistung enthält eine Bewertung der wichtigsten Anbieter auf dem Markt für Unified Endpoint Management.

Hexnode als führendes Unternehmen ausgezeichnet, in :IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software for Apple Devices 2025/26 Vendor Assessment" (Doc US53003225, Dezember 2025), "IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software for Small and Medium Businesses 2025/26 Vendor Assessment" (Doc US53003425, Dezember 2025), und als wichtiger Akteur in "IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software 2025/26 Vendor Assessment" (Doc US53003125, Dezember 2025), "Worldwide Unified Endpoint Management Software for Frontline/IoT Devices 2025/26 Vendor Assessment" (Doc US53003325, Dezember 2025), "IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025/26 Vendor Assessment" (Doc US53002925, Dezember 2025).

Diese IDC-Studie stellt eine Anbieterbewertung des Marktes für Unified Endpoint Management-Software dar, mit Fokus auf den Anwendungsfall der Verwaltung von Apple-Geräten, basierend auf dem IDC-MarketScape-Modell.

Laut dem IDC MarketScape für UEM für Apple-Geräte gilt: "Organisationen, die umfassende, geräteübergreifende Apple-Unterstützung mit starker Automatisierung, Compliance-Funktionen und DEX-Merkmalen priorisieren insbesondere in Umgebungen, in denen sowohl firmeneigene als auch private (BYOD) Apple-Geräte eingesetzt werden -, sollten Hexnode in Betracht ziehen."

Da Unternehmen eine engere Abstimmung zwischen Sicherheit, Automatisierung und Benutzererfahrung anstreben, entwickelt Hexnode seine Plattform kontinuierlich weiter, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. In diesem Jahr hat das Unternehmen seine Position im Bereich Endpunktsicherheit durch die Einführung von Hexnode XDR gestärkt, das eine tiefere Sichtbarkeit von Bedrohungen und schnellere Reaktionsmöglichkeiten für die gesamte Geräteflotte bietet.

Um diese Vision voranzutreiben, hat Hexnode außerdem wichtige Upgrades für Hexnode Genie und Hexnode UEM MSP eingeführt. Im Einklang mit seinem kontinuierlichen Engagement für die Erweiterung seiner Fähigkeiten baut Hexnode starke technische Partnerschaften mit führenden Lösungen wie ServiceNow auf.

"Die Branche bewegt sich schnell in Richtung intelligenterer, vernetzter Endpunktoperationen, und unser Ziel ist es, dieser Entwicklung immer einen Schritt voraus zu sein", sagt Rachana Vijayan, CMO bei Hexnode. "Die Anerkennung in fünf IDC MarketScape-Berichten bestätigt unsere Fortschritte und bestärkt uns in unserem Engagement, die Messlatte für unsere Kunden höher zu legen."

Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ICT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik basiert auf einer strengen Bewertungsmethodik, die sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien berücksichtigt und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Hexnode

Hexnode, die Unternehmenssoftwaresparte von Mitsogo, ist ein führender Anbieter von Endpunktlösungen, die die Verwaltung und Sicherheit optimieren. Hexnode UEM bietet eine leistungsstarke, autonome und KI-gestützte Endpunktverwaltung, während Hexnode XDR proaktive Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen ermöglicht. Hexnode unterstützt Unternehmen in über 130 Ländern und baut weiterhin ein nahtloses Ökosystem vernetzter Tools auf, eine Software nach der anderen.

