Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 16. Dezember 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HM0UY84/ WKN HM0UY8) auf die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) zum Kauf an.Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 95,03 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 10,523. Der Zinssatz betrage 8,80%. Der Basispreis liege bei 95,03 EUR. Die Rückzahlung erfolge am 23.12.26. (16.12.2025/alc/n/a) ...

