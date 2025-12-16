DAX Prognose für Dienstag, 16.12.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX Prognose für Dienstag, 16.12.25 - DAX Prognose zum Wochenstart

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.320 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert, das direkt abverkauft worden ist. Die Bullen konnten den Index am Vormittag stabilisieren und nachfolgend wieder aufwärtsschieben, haben das Tageshoch aber nicht mehr erreicht. Am frühen Nachmittag bröckelten die Notierungen wieder ab. Der Rücksetzer am späten Nachmittag wurde zwar zurückgekauft, die Bewegung hatte aber keine Substanz. Den Bullen gelang es dennoch einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.216 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX aktuell an entscheidender Unterstützungszone Der DAX testet im Frühhandel die SMA200 im 1h-Chart bei rund 24.108 Punkten. Diese Zone ist kurzfristig richtungsentscheidend: Ein Halt darüber eröffnet Erholungspotenzial, ein Bruch würde das bärische Szenario deutlich bestätigen.

Technisches Bild kurzfristig neutral bis bärisch Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart hat der DAX wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50) verloren. Erst eine Rückeroberung dieser Marken würde die DAX Prognose wieder aufhellen, aktuell überwiegt jedoch das Abwärtsrisiko.

Bear-Szenario leicht wahrscheinlicher als Bull-Szenario Mit 55 - liegt die Wahrscheinlichkeit derzeit auf der Unterseite. Die erwartete Tagesrange reicht bis in den Bereich 24.030 - 23.880 Punkte, während Erholungen auf der Oberseite engmaschig verkauft werden dürften.

Im Frühhandel setzte sich die Schwäche fort, der DAX notierte zeitweise an und unter der Marke von 24.100 Punkten.

Am frühen Nachmittag kam erneut Verkaufsdruck auf. Zwar wurde der Rücksetzer am späten Nachmittag nochmals zurückgekauft, der Bewegung fehlte jedoch die notwendige Dynamik. Dennoch gelang es den Bullen, einen leichten Xetra-Tagesgewinn zu sichern. Nachbörslich bewegte sich der DAX in einer engen Seitwärtsrange und beendete den Handel bei 24.216 Punkten.

Im Frühhandel setzte sich die Schwäche fort, der DAX notierte zeitweise an und unter der Marke von 24.100 Punkten.

Marktbreite (Xetra-Schluss 15.12.2025):

25 Aktien im Plus, 15 Aktien im Minus

Gewinner: Zalando (+2,36 - Fresenius (+2,02 - Commerzbank (+1,75 %)

Verlierer: Rheinmetall (-3,09 - Daimler Truck Holding (-2,52 - Vonovia (-1,80 %)

DAX Prognose - Chartcheck im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern Morgen zunächst oberhalb der SMA20 (aktuell bei 24.193 Punkten). Der Versuch, dynamisch aufwärtszulaufen, scheiterte jedoch früh. Im Verlauf des Vormittags fiel der Index unter die SMA20 sowie unter die SMA50 (24.275 Punkte), konnte sich dort kurzfristig stabilisieren und eine Entlastungsbewegung über die SMA50 ausbilden.

Diese Bewegung wurde jedoch erneut abverkauft. Am Nachmittag setzte der DAX wieder unter die SMA20 zurück und etablierte sich am Abend darunter. Im Frühhandel kam es zu einem Test der SMA200 bei aktuell 24.108 Punkten..

