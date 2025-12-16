Dieses Unternehmen sollte davon massiv profitieren, zumal ein ungebrochener Newsflow die Aktie zusätzlich antreiben sollte!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) kann nicht nur mit einem überragenden Management und einem absoluten Premium Projekt in Gabun glänzen. Jetzt befeuert auch noch US-Präsident Trump mit seinen aktuellen Aussagen die perfekte Lage und die mögliche Anbindung des Projektes an den US-Markt.

Die derzeitige Marktlage könnte für den zukünftigen Produzenten gar nicht besser sein. Das honorieren auch die Investoren, die Nachfrage ist nach wie vor ungebrochen, doch die aktuelle Marktkapitalisierung von gerade einmal 380 Mio. CAD spiegelt in keinster Weise den Fortschritt des Unternehmens wider.

Trumps Drohung von "drastischen Zöllen" spielt Millennial Potash (WKN: A3DXEK) in die Karten!

Die Entscheidung der US-Regierung, Potash in die Liste der kritischen Rohstoffe aufzunehmen, markiert einen bedeutenden Schritt in der amerikanischen Rohstoff- und Agrarpolitik. Ausschlaggebend ist die starke Marktmacht von Russland und Belarus, die trotz politischer Spannungen weiterhin zu den weltweit führenden Produzenten gehören und einen großen Teil des globalen Angebots kontrollieren. Diese Abhängigkeit wertet Washington zunehmend als potenzielles Risiko für nationale Sicherheit und die Stabilität der Landwirtschaft. Die USA bemühen sich daher verstärkt, eigene Lieferketten zu stärken, neue Bezugsquellen zu erschließen und die Verwundbarkeit des Sektors zu reduzieren.

Der globale Kalimarkt ist stark konzentriert: Neben Russland und Belarus spielt vor allem Kanada eine dominante Rolle. Gleichzeitig wächst die weltweite Nachfrage rasant - insbesondere in schnell expandierenden Agrarmärkten wie Afrika, Lateinamerika und Asien. Kalidünger ist essenziell für Erträge, Bodenfruchtbarkeit und globale Ernährungssicherheit. Die Diskrepanz zwischen hoher Nachfrage und politisch gebündeltem Angebot erhöht den Druck auf die USA, ihre Versorgung langfristig abzusichern. Entsprechend gewinnen Länder mit politischer Stabilität, niedrigen Produktionskosten und guter Infrastruktur zunehmend an strategischer Bedeutung.

In diesem Kontext äußerte US-Präsident Donald Trump, man sei bereit, "sehr strenge Zölle" auf Düngemittelaus Kanada zu erheben, um die heimische Produktion zu stärken. Kanada stellt aktuell den Hauptteil der US-Kaliimporte - ein Faktor, der unter geänderten politischen Rahmenbedingungen an Brisanz gewinnt. Trump kündigte zudem einen 12-Milliarden-Dollar-Zollentlastungsfonds für amerikanische Landwirte an, die durch steigende Betriebsmittelkosten unter Druck stehen. Hohe Zölle könnten nach seiner Ansicht ein Mittel sein, um die nationale Position zu festigen und eine widerstandsfähigere, unabhängige Lieferkette aufzubauen.

Millennial Potash hat genau das, was Trump händeringend sucht!

Das Kaliprojekt Banio befindet sich an der Atlantikküste Gabuns und bietet eine effiziente sowie kostengünstige Transportanbindung sowohl in die USA als auch nach Brasilien - dem weltweit größten Importeur von Kali - sowie innerhalb Afrikas.

Quelle Millennial Potash Corp. (Präsentation)

Auf Grund seiner einzigartigen Infrastruktur bietet sich das Projekt als potenzieller Hauptlieferant für den US-amerikanischen Agrarmarkt und weitere signifikante internationale Märkte an. Somit könnte sich Trump ein Stück weit aus den Fängen der kanadischen Anhängigkeit befreien.

Das Trump bereits ein Auge auf Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) geworfen hat, zeigt eine 3 Mio. USD schwere Projektentwicklungshilfe durch die US-Entwicklungsbank U.S. International Development Finance Corporation ("DFC') für die Finanzierung der endgültigen Machbarkeitsstudie für sein Mega-Kali-Projekt "Banio' in Gabun. Dies spiegelt eindeutig die Anerkennung von "Banios' zentraler Rolle als potenzieller zukünftiger Eckpfeiler-Lieferant für den US-Agrarmarkt und als strategischer "Low-Cost'-Produzent von Düngemitteln für eine Welt wider, die davon künftig sehr viel mehr benötigen wird.

Der nächste Schritt in Richtung Produktion:

Für das Projekt beginnt eine entscheidende Phase: die Erstellung der umfassenden Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), die die Grundlage für eine verantwortungsvolle Minenentwicklung bildet. Zunächst starten umfangreiche Basisstudien zur physischen Umwelt, darunter Untersuchungen von Hydrologie, Hydrogeologie, Wasserqualität, Boden- und Luftverhältnissen, um mögliche Auswirkungen des Projekts frühzeitig zu erkennen. Darauf folgen detaillierte Erfassungen der biologischen Vielfalt, bei denen Flora und Fauna systematisch dokumentiert werden, um empfindliche Ökosysteme zu schützen. Parallel führt das Unternehmen soziale Basisstudien durch, die die lokalen Lebensbedingungen, wirtschaftlichen Strukturen und Bedürfnisse der Gemeinden analysieren und den Dialog mit Stakeholdern vertiefen. Die endgültige ESIA wird konkrete Maßnahmen zur Schadensminderung sowie umfassende Umwelt- und Sozialmanagementpläne enthalten. Ihr Abschluss ist für 2026 vorgesehen, bevor sie der Regierung von Gabun im Rahmen des Antrags auf eine Bergbaulizenz vorgelegt wird.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, sieht einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung:

"Wir freuen uns sehr, mit der ESIA-Studie begonnen zu haben, während wir unser Kalientwicklungsprojekt in Gabun vorantreiben. Der Beginn der ESIA-Studie markiert einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Kaliprojekts Banio nach dem sehr erfolgreichen Phase-2-Bohrprogramm, das zu einer deutlichen Erhöhung unserer nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Ressourcen geführt hat. Die ESIA wird in unseren Antrag auf eine Bergbaulizenz einfließen, den wir voraussichtlich im Jahr 2026 stellen werden. Darüber hinaus planen wir, in den kommenden Wochen eine endgültige Machbarkeitsstudie zu beginnen. Das Unternehmen verfügt über die vollständige Finanzierung für die Durchführung dieser Programme. Die Finanzierung in Höhe von 3 Mio. USD durch die US-amerikanische DFC wird auch zur Deckung der Kosten unserer Machbarkeitsstudie verwendet werden."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-start-of-the-environmental-study-and-feasibility-study/

Fazit: Hier ist noch deutlich mehr möglich!!

Die aktuelle Entwicklung zeigt in welch exzellentem Umfeld sich das Unternehmen befindet. Durch hervorragende Meldungen wie dem deutlichen Anstieg der aktualisierten Ressource und den extrem hohenInsiderkäufen Ende November lässt sich erahnen, wo es bei diesem Unternehmen einmal hingehen könnte.

Zusätzlich unterstreicht die Unterstützung der US-amerikanischen International Development Finance Corp. (DFC), die 3 Mio. USD für eine Machbarkeitsstudie bereitstellt, das wachsende Interesse an dem Projekt. Da überraschen auch die aktuellen Aussagen von Donald Trump nicht, durch hohe Zölle die Einfuhr von Kali aus Kanada zu senken, um die eigene Position zu stärken und den Ausbau einer unabhängigen, widerstandsfähigen Lieferkette voranzutreiben. Genau hier könnte zukünftig Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) in die Presche springen, um eine deutlich höhere Unabhängigkeit der USA von Einzelstaaten zu gewährleisten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

