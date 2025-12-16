Westgold lagert kleinere Minen aus - das steckt hinter Valiant Gold

Anzeige / Werbung

Westgold habe bekannt gegeben, kleinere, bislang nicht priorisierte Goldprojekte in ein neues Unternehmen auszugliedern. Durch die geplante Börsennotierung von Valiant Gold Limited solle zusätzliches Kapital mobilisiert und ungenutztes Produktionspotenzial aktiviert werden. Im Mittelpunkt stünden zwei historische Minenprojekte, die bislang nicht Teil der mittelfristigen Unternehmensplanung gewesen seien.

Abspaltung nicht priorisierter Projekte

Das Unternehmen habe erklärt, die Projekte Reedy und Comet in die neue Gesellschaft zu überführen. Beide Vorkommen seien bisher nicht Bestandteil der offiziellen Drei-Jahres-Planung gewesen. Zusammen umfassten sie Mineralressourcen von 15,6 Millionen Tonnen Gestein mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 2,4 Gramm je Tonne, was etwa 1,2 Millionen Unzen Gold entspreche. Zu den Projekten gehörten vier kleinere, historische Untertagebergwerke. Zwei davon seien seit dem ersten Quartal 2023 stillgelegt, als der Goldpreis noch bei rund 2.400 AUD je Unze gelegen habe.