Wenn die Gold- und Silberpreise steigen, verdienen die Edelmetallproduzenten mehr. Aber gerade dann lohnt sich auch ein Blick in die zweite Reihe, wo sich angehende Low Cost-Produzenten vorbereiten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber steigen derzeit nahezu täglich auf neue Rekordhöhen. Zwischenzeitliche Korrekturen sind deshalb kein Beinbruch, sondern vielmehr wünschenswert und bieten neue Einstiegsmöglichkeiten. Dafür, dass es noch höher geht, sprechen die Kräfte, die aus dem Hintergrund wirken:

Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed) machen Edelmetalle attraktiver: Niedrigere Zinsen senken die Opportunitätskosten für das Halten von nicht verzinslichen Werten wie Gold und Silber. Zudem schwächt ein sinkender US-Dollar tendenziell die Preise von Rohstoffen in Dollar, was internationale Kaufkraft erhöht.

Starke Nachfrage aus Investoren- und Safe-Haven-Kreisen: In Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten suchen Anleger Schutz vor Risiko - Gold gilt traditionell als "sicherer Hafen", und diese Nachfrage treibt die Kurse weiter nach oben.

Silber profitiert zusätzlich von industrieller Nachfrage und Angebotsknappheit: Anders als Gold wird Silber nicht nur als Wertanlage, sondern auch massiv in der Industrie (z. B. bei Solarzellen, Elektronik und künftig KI-Technologien) benötigt. Gleichzeitig herrscht ein physischer Angebotsmangel, was die Preise weiter antreibt.

Strukturelle Nachfrage und fehlende Vorräte: Besonders bei Silber sind Lagerbestände in wichtigen Zentren rückläufig, was einen klassischen Angebotsdruck erzeugt und die Rallye verstärkt.

In der Summe sorgen diese Faktoren dafür, dass Anleger immer wieder neue Nachfrage in den Markt bringen - und so Gold und Silber regelmäßig auf neue Rekordhochs steigen. Ein großer Profiteur dieser Entwicklung ist Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER).

Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) setzt neue Maßstäbe im Edelmetall-Sektor!

Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) ist ein kanadisches Edelmetall-Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia. Der Fokus liegt auf dem großen Gold-/Silber-Projekt Eskay?Creek in der Region "Golden Triangle" im Nordwesten von British Columbia. Eskay Creek war früher schon eine hochgradige Untertagemine und wird nun mit Hochdruck von Skeena zu einer gewaltigen Tagebau-Produktion entwickelt.

Quelle: Skeena Gold & Silver Ltd.

DER angehende Low-Cost-Producer!

Bei Eskay-Creek handelt es sich um eines der weltweit höchstgradigen aber zugleich auch eines der kosteneffizientesten geplanten Projekte im offenen Tagebau. Bei geplanten Gesamtkosten von gerade mal 687 US-Dollar pro Unze Goldäquivalent braucht man keinen Taschenrechner, um sich auszurechnen, wie bei Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) ab Produktionsstart, derbereits im Jahr 2027 erfolgen soll, die Kasse klingeln wird.

Quelle: Skeena Gold & Silver Ltd.

Um noch einmal zu verdeutlichen, um was für ein Weltklasse-Projekt es sich hierbei handelt, lohnt auch ein Blick auf die Highlights der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2023:

Reserven: ca. 4,6?Mio. Unzen Goldäquivalent (davon rund 3,3?Mio. Unzen Gold und 88?Mio. Unzen Silber).

ca. 4,6?Mio. Unzen Goldäquivalent (davon rund 3,3?Mio. Unzen Gold und 88?Mio. Unzen Silber). Erzgehalte: etwa 2,6?g/t Gold und 69?g/t Silber bzw. etwa 3,6?g/t Goldäquivalent.

etwa 2,6?g/t Gold und 69?g/t Silber bzw. etwa 3,6?g/t Goldäquivalent. Geplante Produktion in den ersten 10?Jahren: jährlich etwa 260.000 Unzen Gold sowie 7,65?Mio. Unzen Silber .

in den ersten 10?Jahren: . Kapitalbedarf vor Produktionsstart: rund 713?Mio. CAD

rund 713?Mio. CAD LOM AISC bei 687 $/oz Co-Produkt Goldäquivalent

Doch damit nicht genug: neben dem Projekt Eskay Creek verfügt das Unternehmen zudem über das historische Snip-Goldvorkommen im Golden Triangle, das als äußerst vielversprechend gilt. Snip könnte als Satellitenbetrieb dienen, dessen Erz per LKW über etwa 40 Kilometer zur Aufbereitungsanlage von Eskay Creek gebracht und dort verarbeitet wird. Aufgrund seiner hohen Gehalte hätte das Snip-Material das Potenzial, sowohl die Qualität des erzeugten Konzentrats als auch die wirtschaftliche Gesamtleistung des Unternehmens deutlich zu verbessern. Bis dato ist dies noch in keiner Wirtschaftlichkeitsbewertung des Projekts berücksichtigt worden.

Hohes Investoreninteresse unterstreicht die Attraktivität von Eskay Creek!

Die attraktiven Margenaussichten sowie der fortgeschrittene Stand des Projekts Eskay Creek sorgen dafür, dass Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) bereits das Interesse zahlreicher potenzieller Investoren auf sich gezogen hat.

So gab das Unternehmen am 1. Oktober eine Bought-Deal-Finanzierung über 125 Mio. CADbekannt. Die Nachfrage erwies sich jedoch als so hoch, dass das Volumen nur wenige Tage später um etwa 15% auf knapp 144 Mio. CAD ausgeweitet wurde. Damit konnten insgesamt 5.991.500 Stammaktien zum Preis von 24 CAD je Anteilsschein erfolgreich platziert werden.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-developing-one-of-the-most-attractive-gold-projects/

Fazit: Dabei sein ist alles!

Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) setzt neue Maßstäbe: Ein Spitzenmanagement trifft auf ein Weltklasse Gold-Silber-Projekt. Mit Potenzial für eine der höchstgradigen Tagebauminen der Welt und extrem niedrigen Produktionskosten pro Unze glänzt Skeena wie kaum ein anderer Player im Edelmetallsektor.

Mit den nahezu täglich weiter steigenden Edelmetallpreisen wird das Unternehmen zudem immer wertvoller, was sich auch in einem weiter steigenden Aktienkurs widerspiegeln sollte!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA83056P7157