Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 16. Dezember 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HM0UY50/ WKN HM0UY5) auf die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) zum Kauf an.Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 37,40 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 26,738. Der Zinssatz betrage 5,54%. Der Basispreis liege bei 37,40 EUR. Die Rückzahlung erfolge am 23.12.26. (16.12.2025/alc/n/a) ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.