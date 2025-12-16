Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 16. Dezember 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HM0UY50/ WKN HM0UY5) auf die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) zum Kauf an.Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 37,40 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 26,738. Der Zinssatz betrage 5,54%. Der Basispreis liege bei 37,40 EUR. Die Rückzahlung erfolge am 23.12.26. (16.12.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de