DJ MARKT USA/Wall Street vor erneuten Abgaben

An der Wall Street deutet sich am Dienstag der dritte Verlusttag in Folge an. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas leichteren Handelsbeginn schließen. Händler sprechen von einer steigenden Risikoaversion im Vorfeld wichtiger Daten, die im Tagesverlauf anstehen. Im Fokus stehen wegen des vorherigen Regierungsstillstandes nachgereichte Arbeitsmarktdaten für den November, aber auch die Einzelhandelsumsätze aus dem Oktober. Beide Datenreihen werden noch vor Handelsbeginn veröffentlicht.

So kurz nach einer Zinsentscheidung sind sich Börsianer uneins über die Aussagekraft des Arbeitsmarktberichtes der Regierung. Im frühen Geschäft gilt es zudem Einkaufsmanagerindizes zu verarbeiten, die immerhin aktuelles Datenmaterial aus dem Dezember liefern. Letztlich schwebt über all den Daten die Frage, in welchem Umfang die US-Notenbank 2026 die Leitzinsen senken wird. Anleger erhoffen sich entsprechende Hinweise.

"Aus Marktsicht ist die wichtigste Frage, ob der Arbeitsmarktbericht die Tür für weitere Zinssenkungen Anfang nächsten Jahres öffnet. Derzeit hat die Fed in der Dot-Plot-Grafik nur eine weitere Senkung für 2026 signalisiert, aber wir haben in diesem Zyklus wiederholt gesehen, wie ein schwacher Arbeitsmarkt sie in eine taubenhafte Richtung gedrängt hat", erläutert Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 06:26 ET (11:26 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.