Jetzt wird es spektakulär.In der letzten Kommentierung zur Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI vom 10. Dezember thematisierten wir die damals frischen Finanzergebnisse für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr samt Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Der Markt zeigte sich damals einigermaßen verschnupft. Vor allem der etwas zurückhaltende Ausblick sorgte für gedämpfte Stimmung. Für die Aktie ging es damals zunächst auf 8 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.