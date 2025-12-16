Zwei schwerwiegende Sicherheitslücken machen Android-Geräte zur Zielscheibe von Angreifern. So erkennt ihr, ob euer Smartphone oder Tablet in Gefahr ist. Besitzer von Android-Smartphones und -Tablets sollten die Versorgung mit Sicherheitsupdates aktuell besonders gut im Blick behalten. Denn auf Geräten mit den Android-Versionen 13 bis 16 müssen Patches installiert werden, die zahlreiche Sicherheitslücken schließen, darunter zwei besonders schwerwiegende. ...

