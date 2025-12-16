BAIC und Changan haben als erste Hersteller vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) die Zulassung für hochautomatisierte Fahrzeuge auf Level 3 erhalten. Bestimmte E-Autos der Firmen dürfen nun in ausgewiesenen Gebieten von Peking und Chongqing mit Testfahrten beginnen. Konkret geht es bei der Zulassung um den Deepal SL03 aus dem Changan-Konzern sowie den Arcfox Alpha S aus dem BAIC-Konzern. Das MIIT hat nun die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net