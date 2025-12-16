© Foto: Barbara Ortutay - APMicrosoft gilt vielen Investoren weiterhin als großer Profiteur des KI-Booms - doch die eigentliche Story dreht sich längst nicht mehr nur um OpenAI. Während die Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler strategisch wichtig bleibt, baut der Softwaregigigant sein eigenes KI-Ökosystem immer aggressiver aus. Analysten sprechen bereits vom nächsten großen Wachstumssprung. Wedbush-Technologe Dan Ives sieht Microsoft auf dem Weg zu einer Bewertung von 5 Billionen US-Dollar im Jahr 2026 - getragen von einem KI-Markt, der in die nächste Entwicklungsphase eintritt. Aktuell liegt der Börsenwert bei rund 3,6 Billionen US-Dollar. Zwar bleibt OpenAI ein kritischer Partner, doch Microsoft hat seine …Den vollständigen Artikel lesen
