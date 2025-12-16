Seltene Erden: Halleck Creek erreicht technischen Meilenstein

Anzeige / Werbung
American Rare Earths hat nach eigenen Angaben einen entscheidenden technologischen Fortschritt erzielt: Erstmals gelang es dem Unternehmen, aus Erz des Halleck-Creek-Projekts metallische Oxide seltener Erden zu gewinnen. Dieser Schritt gilt intern als bedeutendster Erfolg in der bisherigen Entwicklung und soll den Weg für die anstehende Machbarkeitsstudie ebnen.
Erfolgreiche Oxid-Gewinnung im Labor
Laut American Rare Earths belegen aktuelle Laboranalysen, dass aus der sogenannten "Pregnant Leach Solution", einer mit seltenen Erden angereicherten Flüssigkeit, erfolgreich ein gemischtes Oxalat
hergestellt und anschließend in ein oxidisches Produkt umgewandelt wurde. Die Versuche seien vom Aufbereitungsinstitut SGS in Lakefield durchgeführt worden.
Im Rahmen der Tests wurden drei Varianten mit unterschiedlichen Oxalsäure-Konzentrationen angewendet. Dieses Verfahren ermöglicht eine gezielte Ausfällung bestimmter Elemente wie Neodym, Praseodym, Terbium und Dysprosium. Diese Metalle werden als Magnet-Seltenerdmetalle bezeichnet und gelten als unverzichtbar für die Produktion von Hochleistungsmagneten, die unter anderem in Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen eingesetzt werden. Anschließend seien die gewonnenen Oxalate bei 1.000 °C erhitzt und dadurch in Oxide umgewandelt worden.
