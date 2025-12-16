DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Euroraum-PMI sinkt im Dezember unerwartet

Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums ist im Dezember weniger stark als erwartet gewachsen. Der zusammengefasste Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe sank auf 51,9 (November: 52,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen eine Stagnation auf dem Vormonatsniveau prognostiziert. Ein Indexstand oberhalb von 50 Punkten deutet auf eine steigende Aktivität hin. Der PMI des verarbeitenden Gewerbes ging auf 49,2 (49,6) Punkte zurück. Erwartet worden war dagegen ein Anstieg auf 50,0. Der PMI des Dienstleistungssektors sank auf 52,6 (53,6) Punkte. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 53,4 erwartet.

S&P Global: Deutsche Wirtschaft verliert im Dezember an Schwung

Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember deutlicher als erwartet verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 51,5 von 52,4 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Das war der niedrigste Wert seit vier Monaten. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 52,3 prognostiziert. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 47,7 von 48,2 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten 48,5 Punkte erwartet. Die Industrieproduktion wurde erstmals seit neun Monaten wieder zurückgefahren. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 52,6 von 53,1 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 53,0 gelautet.

ZEW-Konjunkturerwartungen im Dezember höher als erwartet

Die von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland ermittelten Konjunkturerwartungen haben sich im Dezember deutlicher als erwartet aufgehellt. Wie das ZEW mitteilte, stieg der Index der Konjunkturerwartungen auf 45,8 (November: 38,5) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 39,3 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung fiel auf minus 81,0 (minus 78,7) Punkte. Erwartet worden waren minus 80,0 Punkte.

China senkt Zölle auf Schweinefleischimporte aus der EU

China plant nach mehr als einjährigen Untersuchungen die Einführung niedrigerer Zölle auf Schweinefleischimporte aus der Europäischen Union. Das chinesische Handelsministerium teilte am Dienstag mit, dass es Zölle in Höhe von 4,9 bis 19,8 Prozent auf Schweinefleischprodukte aus der EU erheben werde. Damit endet eine im vergangenen Juni eingeleitete Anti-Dumping-Untersuchung. Diese wurde allgemein als Reaktion auf die Abgaben der EU auf chinesische Elektrofahrzeuge angesehen.

Banken fragen 6,175 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim 6-tägigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 14,159 Milliarden Euro nach 7,984 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 54 (Vorwoche: 38) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 6,175 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 17. Dezember valutiert und ist am 23. Dezember fällig.

Eurozone/Handelsbilanz Okt Überschuss 18,4 Mrd EUR (Vj Überschuss 7,1 Mrd EUR)

Eurozone/Exporte Okt -4,6%, Importe -3,3% gg Vormonat - saisonbereinigt

Eurozone/Handelsbilanz Okt saisonbereinigt Überschuss 14,0 Mrd EUR (Sep: Überschuss 18,0 Mrd EUR)

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Dez 50,1 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Dez PROGNOSE: 50,2

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Nov war 50,4

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Dez 50,6 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Dez PROGNOSE: 48,0

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov war 47,8

FR/Einkaufsmanagerindex Service Dez 50,2 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Dez PROGNOSE: 51,2

FR/Einkaufsmanagerindex Service Nov war 51,4

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Dez 52,1 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Dez PROG: 51,6

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Nov war 51,2

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez 51,2 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez PROG: 50,2

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov war 50,2

GB/Einkaufsmanagerindex Service Dez 52,1 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex Service Dez PROG: 51,6

GB/Einkaufsmanagerindex Service Nov war 51,3

December 16, 2025 07:30 ET (12:30 GMT)

