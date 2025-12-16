dSPACE zeigt zur CES 2026 effiziente Test-Lösungen, mit denen Fahrzeughersteller die zunehmende Komplexität bei der Entwicklung von Software-defined-Vehicles meistern. An Stand 4.500, West Hall, präsentiert dSPACE ein umfassendes Validierungsangebot mit KI-gestützten Software-in-the-Loop- und Hardware-in-the-Loop-Lösungen für eine beschleunigte Fahrzeugentwicklung.

KI ist ein strategischer Werttreiber im gesamten Entwicklungs- und Testprozess. dSPACE hat erforscht, wie die neuesten Entwicklungen im Bereich generativer und agentiver KI-Technologien Software-in-the-Loop-Tests (SIL) unterstützen und CI/CD-Pipelines für die automatisierte Validierung ermöglichen können. In einer Demo wird dSPACE eine Code-Copilot-Lösung vorstellen, die bereits heute für die Entwicklung virtueller Steuergeräte und in SIL-Tests eingesetzt werden kann.

SDV-Entwicklung: Testfarm-Management und CI/CT-Konzepte

Software-definierte Fahrzeuge (SDVs) erfordern deutlich kürzere Entwicklungs- und Validierungszyklen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist die effiziente Nutzung von HIL-Testfarmen unerlässlich. Zur CES zeigt dSPACE eine HIL-Farm-Management-Lösung, die Systemausfallzeiten minimiert und die Gesamtnutzung der HIL-Ressourcen maximiert.

Darüber hinaus sind die schnelle und kontinuierliche Bereitstellung neuer Softwarefunktionen und Fehlerbehebungen über den gesamten Lebenszyklus von SDVs ein Muss. Um dies zu erreichen, muss Software in kurzen, iterativen Zyklen mit hoher Effizienz und minimaler Abhängigkeit von bestimmten Plattformen entwickelt und getestet werden. Mit einer CI/CT-Konzeptdemo zeigt dSPACE einen skalierbaren, cloud-nativen Validierungsansatz. Die Demo umfasst eine CI/CT-Pipeline mit GitLab, die mit VEOS, der dSPACE SIL-Testsoftware, und der dSPACE HIL-Testplattform SCALEXIO, SIL- und HIL-Tests hochautomatisiert integriert.

Von SIL zu HIL: E-Mobility durchgängig testen

Um eine effiziente und kostenoptimierte Validierung während des gesamten Entwicklungsprozesses sowohl im SIL- als auch im HIL-Kontext zu gewährleisten, müssen Software-Werkzeuge, Modelle und Testartefakte nahtlos in alle Validierungsphasen integriert werden. Auf der CES demonstriert dSPACE am Beispiel seiner Testlösungen für Batterielade- und Batteriemanagementsysteme, wie die Testeffizienz durch eine durchgängige SIL-/HIL-Validierung gesteigert werden kann, wenn für beide Methoden die gleichen Testfälle, Simulationsmodelle, Bus- und Netzwerkkonfigurationen sowie Benutzerschnittstellen wiederverwendet werden können. So präsentiert dSPACE Lösungen für den Test von Ladetechnologien und Batteriemanagementsystemen, bei denen alle Funktionen einschließlich Konformitätstests mit HIL- und SIL-Implementierungen mit denselben Layouts und Testfällen gezeigt werden können. Entwickler profitieren durch eine deutliche gesteigerte Effizienz, beschleunigte Entwicklung und höherer Softwarequalität.

Product-Launches: Neue Radarlösung, Cybersecurity-Test Framework und Essential HIL-System

Mit dem DARTS ARROW stellt dSPACE eine neue Radarlösung für Funktionstests von Radarsensoren vor. Dieser wurde speziell für den Einsatz bei End-of-Line-Tests und periodisch wiederkehrenden technischen Prüfungen (Periodical Technical Inspections, PTI) radarbasierter Fahrerassistenzsysteme entwickelt. Das robuste und kosteneffektive System eignet sich für die Validierung sicherheitsrelevanter Fahrerassistenzsysteme wie Notbrems-, Spurhalte- und Abstandsregelassistenten. Durch die realistische Nachbildung von Verkehrsszenarien unter kontrollierten Bedingungen lassen sich damit Sensorfehler erkennen und die Funktionsfähigkeit sicherheitskritischer Assistenzsysteme über den gesamten Lebenszyklus hinweg sicherstellen.

Darüber hinaus stellt dSPACE HydraVision vor ein skalierbares Cybersecurity-Test-Framework für die Fahrzeugentwicklung. Mit einem explorativen Ansatz und erweiterbaren Testfall-Templates ermöglicht HydraVision die effiziente Integration von Cybersecurity-Tests in den Entwicklungsprozess. So lassen sich potenzielle Schwachstellen frühzeitig identifizieren, bewerten und gezielt mitigieren. Damit unterstützt dSPACE Hersteller und Zulieferer dabei, die steigenden Sicherheitsanforderungen in der Automobilindustrie nachhaltig zu erfüllen.

Der neue SCALEXIO Essential ist eine Erweiterung der modularen und skalierbaren dSPACE SCALEXIO-Echtzeitplattform für Hardware-in-the-Loop-Tests. Das System ist für die Entwicklung und Validierung gängiger Steuergeräte, insbesondere für mechatronische Anwendungen in der Automobil-, Landmaschinen- und Baumaschinenindustrie, konzipiert. Im Lieferumfang der SCALEXIO Essential ist ein vollwertiges Software-Paket enthalten. Damit ist das kosteneffiziente System sofort einsatzbereit.

dSPACE präsentiert seine Lösungen zur CES 2026 vom 6. bis 9. Januar im Las Vegas Convention Center an Stand 4.500, West Hall.

Über dSPACE

dSPACE ist der weltweit führende Anbieter von Simulations- und Validierungslösungen für die Entwicklung vernetzter, autonomer und elektrisch betriebener Fahrzeuge. Die durchgängigen Lösungen des Unternehmens werden insbesondere von Automobilherstellern und ihren Zulieferern eingesetzt, um die Software- und Hardware-Komponenten ihrer neuen Fahrzeuge zu testen, lange bevor ein neues Modell auf die Straße kommt. dSPACE ist nicht nur ein gefragter Partner in der Fahrzeugentwicklung, auch in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft und Industrieautomation setzen Ingenieure auf unser Know-how. Unser Portfolio reicht von End-to-End-Simulations- und Validierungslösungen bis hin zu Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen, Schulungen und Support. Mit weltweit über 2.900 Mitarbeitern hat dSPACE seinen Hauptsitz in Paderborn, vier Projektzentren in Deutschland und betreut Kunden über seine Regionalgesellschaften in den USA, Großbritannien, Frankreich, Japan, China, Kroatien, Südkorea, Indien, Schweden und Italien.

