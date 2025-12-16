Solana hat gerade bewiesen, was das Netzwerk wirklich aushalten kann. Seit über einer Woche läuft ein DDoS-Angriff der Superlative, und trotzdem läuft alles wie geschmiert. Der Traffic erreichte Spitzenwerte von knapp 6 Terabit pro Sekunde. Das ist der viertgrößte Angriff dieser Art in der gesamten Internetgeschichte. Trotzdem blieben die Transaktionszeiten unter einer Sekunde, die Slot-Latenz stabil. Kein Wackeln, kein Ausfall. Solana auf einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
