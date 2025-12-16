Mainz (ots) -Konzerte, Filme, Kabarett und "Wagners Ring": Mit sechs Thementagen lässt 3sat das Jahr 2025 ausklingen und 2026 beginnen. Den Auftakt macht am Samstag, 27. Dezember 2025, der Thementag "Literatur-Klassiker", es folgen "Wilde Western", "Liebeslaunen" und "Kabarett & Comedy". Zum Jahreswechsel wird es musikalisch: Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, feiert 3sat Silvester erneut mit dem beliebten Konzertmarathon "Pop around the clock". Am Donnerstag, 1. Januar, zeigt 3sat am Thementag "Wagners Ring" den kompletten "Ring des Nibelungen" aus dem Opernhaus Zürich vom Mai 2024. Die Konzerte von "Pop Around the Clock" sind bereits jetzt im Stream zu sehen. Ab 25. Dezember ist außerdem der gesamte "Ring" aus Zürich in der 3satMediathek zu finden.3satThementag "Literatur-Klassiker"Samstag, 27. Dezember 2025, ab 6.40 Uhr3sat lädt ein zu einem Tag voller Literaturverfilmungen und zeigt Klassiker wie die Abenteuerreihe "Die Schatzinsel" (ab 6.40 Uhr) nach dem Jugendroman von Robert Louis Stevenson, eine Adaption des Kinderbuchs "Heidi" (12.30 Uhr) aus dem Jahr 1952 nach der Erzählung "Heidis Lehr- und Wanderjahre" von Johanna Spyri und den fesselnden Mystery-Thriller "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" (20.15 Uhr) nach dem Besteller des dänischen Autors Peter Høeg.3satThementag "Wilde Western"Sonntag, 28. Dezember 2025, ab 6.15 UhrMit vier Folgen von "Lederstrumpf" (ab 9.10 Uhr) beginnt eine unterhaltsame Reise durch die Welt der Westernklassiker. Mit dabei: "Alvarez Kelly" (15.05 Uhr) mit William Holden, der bis in die Nebenrollen topbesetzte Film "Silverado" (20.15 Uhr) sowie der Spätwestern "Feinde - Hostile" (22.20 Uhr), der um die Themen Gewalt, Rassismus und seine Überwindung kreist.3satThementag "Liebeslaunen"Montag, 29. Dezember 2025, ab 6.15 UhrGroßes Gefühlskino aus Frankreich bietet der mit Sophie Marceau und François Cluzet hochkarätig besetzte Liebesfilm "Ein Augenblick Liebe" (19.00 Uhr). Der romantische Hollywood-Klassiker "Schlaflos in Seattle" (20.00 Uhr) sorgt mit dem Leinwandtraumpaar der Neunzigerjahre - Meg Ryan und Tom Hanks - für nostalgische Kinomomente voller Herz und Charme.3satThementag "Kabarett & Comedy"Dienstag, 30. Dezember 2025, ab 6.15 UhrIn "TILT 2025 - Der Jahresrückblick" (Erstausstrahlung) präsentiert Urban Priol um 20.15 Uhr die satirische Abrechnung des Jahres 2025. Es bleibt nichts ausgespart, was Medien und Menschen in diesem Jahr bewegte. Unterhaltsam wird auch der übrige 3satThementag, unter anderem mit Auftritten von Dr. Pop, Daphne de Luxe, Nicole Jäger, Florian Schroeder, Christoph Sieber, Max Uthoff, Lisa Eckhart sowie einer Ausgabe der "Ladies Night" (13.05 Uhr).Mittwoch, 31. Dezember 2025, ab 5.55 UhrDen letzten Tag des Jahres feiert 3sat mit Konzertauftritten internationaler Stars. Zu sehen sind zahlreiche Erstausstrahlungen, darunter: "Pink Floyd: Pulse" (11.15 Uhr), "Bruce Springsteen: Live in Dublin" (16.00 Uhr), "Raye: My 21st Century Symphony" (18.00 Uhr), "Whitney Houston: The Concert for a New South Africa" (20.15 Uhr), "Rihanna: Loud - Live at the O2" (21.45 Uhr), "Usher: Rendezvous in Paris" (23.00 Uhr).Weitere Informationen finden Sie in dieser Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/silvester-in-3sat-pop-around-the-clock).3satThementag "Wagners Ring"Donnerstag, 1. Januar 2026, ab 6.00 UhrAm Thementag "Wagners Ring" widmet 3sat sich dem Mythos, der den Aufstieg und Fall einer ganzen Welt schildert und sich mit Themen wie Liebe, Schicksal, Mut und Verrat auseinandersetzt. 3sat zeigt die vierteilige Oper "Der Ring des Nibelungen" in der Inszenierung von Andreas Homoki aus dem Opernhaus Zürich (Mai 2024) am 1. Januar, ab 9.00 Uhr. Dazu gibt es jeweils eine Einführung: In "Wagner schnell erklärt" (Erstausstrahlung) beschreiben Kinder in kurzen Comic-Videos ihre Sicht auf die komplexe Handlung von Wagners Opernzyklus.Weitere Informationen finden Sie in dieser Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/3satthementag-wagners-ring).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den Sendungen erhalten Sie unter den Links zu den Thementagen in der Programmwoche, per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/thementage-festival-vom-27-dezember-bis-1-januar-2026).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6180710