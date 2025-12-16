Leipzig (ots) -'Und vor allem Gesundheit' - dieser Wunsch begleitet uns zu besonderen Anlässen wie Weihnachten und Neujahr. Haema-Spenderinnen und -Spender belassen es nicht bei guten Worten: Mit einer Vollblut- oder Plasmaspende schenken sie ganz konkret Lebensqualität und retten Leben. Weil Wünsche allein nicht genügen, ruft die Haema gerade in der Weihnachtszeit dazu auf, aktiv zu helfen - mit einer Spende von Blut, Plasma, Thrombozyten und Leukozyten. Und für das neue Jahr gilt ein klarer Vorsatz: Werde Spender, werde Lebensretter!""Während viele Spenderliegen in der Weihnachtszeit und an den Feiertagen leer bleiben, bleibt der Bedarf an Blutprodukten konstant hoch: Menschen mit chronischen Immundefekten benötigen weiterhin ihre Medikamente, Operationen können nicht verschoben werden und Unfallopfer müssen auch zwischen den Jahren versorgt werden. Mit einer Spende schenken Sie nicht nur etwas sehr Persönliches, sondern geben Erkrankten ein Stück Lebensqualität zurück und können Leben retten", betont Michael Ruppert, Senior Director of Operations bei Haema, den besonderen Wert der Spende von Vollblut, Plasma, Thrombozyten und Leukozyten.Neuspenderaufruf: Boomer gehen in den Spenderruhestand und übergeben den Staffelstab an die nächste GenerationHaema richtet den Spendenaufruf in diesem Jahr besonders an Menschen, die bisher noch nicht gespendet haben. Denn viele erfahrene Spenderinnen und Spender der Babyboomer-Generation gehen in den kommenden Jahren in den wohlverdienten Spenderruhestand. Deswegen ist es Zeit, den Staffelstab an die nächste Generation zu übergeben. Michael Ruppert wirbt unter dem Motto "Werde Spender, werde Lebensretter" zum Jahreswechsel: "Die erste Spende kann ein wunderbarer Neujahrsvorsatz sein: aktiv helfen, einen sinnvollen Beitrag leisten und Hoffnung schenken."Weil jede Spende zählt: Das Geschenk des Lebens als NeujahrsvorsatzSpenden können gesunde Menschen ab 18. Eine Blutspende dauert nur etwa fünf Minuten und lässt sich so gut in die freien Tage zwischen den Jahren einbauen. Jede Spende zählt und leistet als gute Tat einen wertvollen Beitrag für Patientinnen und Patienten, die dringend auf lebensrettende Produkte aus Blut und seinen Bestandteilen angewiesen sind. Denn sie können bisher nicht synthetisch im Labor hergestellt werden. Haema bietet deutschlandweit flexible Termine in zahlreichen Spendenzentren, damit alle die Möglichkeit bekommen, zu Weihnachten und im neuen Jahr das Geschenk des Lebens zu machen.Die Haema-Spendenzentren sind an den Werktagen, außer am 24. und 31. Dezember, regulär geöffnet. Interessierte können online einen Termin vereinbaren unter www.haema.de oder über die MyHaema-App.Soziale ProjekteEngagement ein fester Bestandteil der der Haema Unternehmenswerte. Während sich Haema tagtäglich für Patientinnen und Patienten einsetzt, die auf lebenswichtige Medikamente angewiesen sind, die aus Plasma- und Blutspenden hergestellt werden, engagiert sich das Unternehmen seit vielen Jahren auch aktiv in der Gesellschaft. In allen neun Bundesländern, in denen Haema vertreten ist, werden jährlich drei bis sechs soziale Projekte aus Bereichen wie Sport, Umwelt, Inklusion oder Familienförderung unterstützt.Über HaemaDie Haema GmbH ist der größte privatwirtschaftliche Blut- und Plasmaspendedienst in Deutschland. Das Unternehmen betreibt bundesweit 40 Blutspendezentren in Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen Mit jährlich über einer Million gesammelter Blut- und Plasmaspenden leistet Haema einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Krankenhäusern, Kliniken und Blutbanken sowie zur Herstellung blut- und plasmabasierter Medikamente. Haema beschäftigt bundesweit 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Arbeitgeber bietet Haema ein flexibles, modernes und sinnstiftendes Arbeitsumfeld mit langfristigen Perspektiven nach dem Leitgedanken: "Jobs, wie fürs Leben gemacht". Der Unternehmenssitz ist in Leipzig, hier befindet sich auch das Hochleistungslabor sowie das Blutverarbeitungs- und Logistikzentrum des Unternehmens. Haema ist ein Partner von Grifols, einem weltweit führenden Unternehmen der Gesundheitsbranche, das aus Plasma gewonnene Arzneimittel und andere innovative biopharmazeutische Produkte entwickelt und anbietet. Das bei Haema gesammelte Plasma verarbeitet Grifols zu wichtigen Medikamenten zur Behandlung schwerwiegender, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten. 