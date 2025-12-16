© Foto: Dall-ECathie Woods ARK Invest nutzt die Kursschwäche bei Coinbase, BitMine und Circle für aggressive Zukäufe.Cathie Wood bleibt ihrer bekannten Strategie treu: Kaufen, wenn andere verkaufen. Die von der Starinvestorin geführte Investmentgesellschaft ARK Invest hat deutlich aufgestockt und im Zuge eines breit angelegten Abverkaufs kräftig bei Krypto-nahen Aktien zugegriffen. Besonders im Fokus standen Coinbase, BitMine und Circle. Laut Handelsmeldungen kaufte ARK über mehrere börsengehandelte Fonds - darunter ARKK, ARKW und ARKF - BitMine-Aktien im Wert von rund 17 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen Coinbase-Papiere für etwa 16,26 Millionen US-Dollar sowie Circle-Anteile im Volumen von 10,8 …Den vollständigen Artikel lesen
