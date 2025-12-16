TreeFrog Therapeutics, ein französisches Biotech-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Millionen von Menschen durch seine proprietäre Zelltechnologie C-Stem Zugang zu regenerativer Medizin zu verschaffen, freut sich, die Ernennung des erfahrenen Biotech-Führungskräften Mark Rothera zum Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied bekannt zu geben. Er tritt die Nachfolge von Frédéric Desdouits an, der nach fünf Jahren in dieser Position zurücktritt. In der neuen Führungsstruktur werden die Mitbegründer Kévin Alessandri und Maxime Feyeux vom Tagesgeschäft zurücktreten, um sich auf ihre Aufgaben im Vorstand zu konzentrieren.

Elsy Boglioli, Vorstandsvorsitzende von TreeFrog Therapeutics, kommentierte: "Im Namen des Vorstands freuen wir uns, Mark bei TreeFrog willkommen zu heißen. Seine mehr als 30-jährige Führungserfahrung in der Biopharma-Branche, darunter zuletzt drei Positionen als CEO von Biotech-Unternehmen in den Bereichen Gentherapie und Biologika, wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Parkinson- und Leberprogramme vorantreiben, unsere Plattform für regenerative Medizin weiter stärken und strategische Partnerschaften wie die mit Vertex für deren Typ-1-Diabetes-Pipeline verfolgen. Ich möchte Frédéric für seine Führungsrolle in den letzten fünf Jahren danken, die für TreeFrog eine transformative Zeit waren, in der sich das Unternehmen von einer Forschungsplattform in der Frühphase zu einem Entwicklungsmotor mit Niederlassungen in Frankreich und den USA entwickelt hat."

Mark Rothera hat sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet und war maßgeblich am erfolgreichen Wachstum mehrerer Biotech-Unternehmen beteiligt, darunter zuletzt Viracta, Silence Therapeutics und Orchard Therapeutics. Mark ist bekannt dafür, starke Führungsteams aufzubauen, die neuartige Medikamente von der Entwicklung bis zur Zulassung und Vermarktung vorantreiben. Er hat sich in seiner Karriere vor allem auf seltene Krankheiten und neuartige Behandlungsmethoden wie Gentherapie und RNAi-Therapien konzentriert. Zu Beginn seiner Karriere hatte er leitende Positionen im Vertrieb bei PTC Therapeutics, Aegerion, Shire und GSK inne. Mark ist Mitglied des Vorstands von GenPharm und hat einen M.A. in Naturwissenschaften der Universität Cambridge sowie einen M.B.A. des European Institute for Business Administration (INSEAD).

"Ich freue mich sehr, in dieser entscheidenden Phase zu TreeFrog zu kommen", sagte Rothera. "Ich bin stolz darauf, die Vision der Mitbegründer 'Zelltherapie für alle' voranzutreiben. Das Unternehmen hat eine Technologie entwickelt, die das Potenzial der regenerativen Medizin erschließt, um die Behandlungsergebnisse bei einer Reihe schwerer Erkrankungen zu verbessern. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team von TreeFrog und unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um bahnbrechende Medikamente für Millionen von Patienten voranzubringen."

Über TreeFrog Therapeutics

TreeFrog Therapeutics ist ein in Frankreich ansässiges Biotechnologieunternehmen im Bereich der regenerativen Medizin, das Millionen von Patienten den Zugang zu Zelltherapien ermöglichen will. TreeFrog verfolgt einen einzigartigen Ansatz bei der Entwicklung von Zelltherapien und bringt Biophysiker, Zellbiologen und Bioproduktionsingenieure zusammen, um die Herausforderungen der Branche anzugehen die kostengünstige Produktion und Differenzierung von Zellen in beispiellosem Umfang und in hoher Qualität. Um seine Mission "Zelltherapie für alle" zu erfüllen, verfolgt TreeFrog ein Geschäftsmodell, das eigene Therapieprogramme und Partnerschaften mit führenden Biotech- und Industrieunternehmen umfasst. Seit 2021 hat das Unternehmen 82 Millionen US-Dollar aufgebracht, um eine Pipeline von Stammzell-basierten Therapien in der regenerativen Medizin voranzutreiben.

