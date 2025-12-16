Die vierte aufeinanderfolgende Positionierung belegt Boards Vollständigkeit der Vision und Umsetzungsstärke

Board, eine führende Enterprise Planning Platform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2025 für Finanzplanungssoftware erneut als Leader positioniert wurde. Damit wird Board bereits zum vierten Mal in Folge im Leader-Quadranten geführt.

Die Board Enterprise Planning Platform integriert Planungsprozesse im gesamten Unternehmen und ermöglicht strategische, finanzielle und operative Planung mit nahezu Echtzeitanalysen und Datenaustausch. Der integrierte Planungsansatz von Board hat einen umfassenden Einsatz in den Bereichen Finanz- und operative Planung in den Branchen Produktion, Konsumgüter (CPG) und Einzelhandel vorangetrieben.

"Wir sind stolz darauf, erneut als Leader im Gartner Magic Quadrant für Finanzplanungssoftware eingestuft worden zu sein", sagte Jeff Casale, CEO von Board. "Für uns untermauert diese Anerkennung unser kontinuierliches Engagement, Organisationen dabei zu unterstützen, strategische, finanzielle und operative Planung auf einer einzigen Plattform zu vereinen und Teams zu befähigen, kontinuierlich zu planen, fundierte Entscheidungen zu treffen und in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein."

Eine zentrale Innovation innerhalb der Board-Plattform ist Flex Grid eine Next-Generation-Oberfläche, die Self-Service-Planung und -Analyse durch neu gestaltete Datenvisualisierung, Berechnung und Dashboarding ermöglicht. Die Flex Grid-Umgebung bietet intuitive Formeln und Dashboard-Funktionen, die sowohl Bottom-up- als auch Top-down-Planung in großem Umfang unterstützen. Anwender können mit großen Datenmengen arbeiten, präzise Prognosen erstellen und Szenarioplanungen schnell und effizient in einer vertrauten, Excel-ähnlichen Umgebung durchführen.

Mit Blick in die Zukunft sieht die Produkt-Roadmap von Board die Einführung von rollenbasierten, anwendungsspezifischen intelligenten Agents vor, die als kollaborative Partner mit tiefem Fachwissen in Bereichen wie FP&A, Controlling, Merchandising und Supply-Chain-Planung agieren. Anstatt einen einzigen generischen KI-Agent anzubieten, plant Board ein Netzwerk spezialisierter Agents, die Aufgaben eigenständig und mit minimaler Anleitung ausführen können. Diese Agents sind nativ in die Board-Plattform integriert und nutzen dasselbe Datenmodell, dieselben Geschäftshierarchien und Berechnungen, mit denen auch die Kunden täglich arbeiten.

"Was wir entwickeln, ist mehr als nur ein weiteres KI-Feature", erklärte David Marmer, SVP Product bei Board. "Wir sehen darin eine Evolution in der Art und Weise, wie Unternehmen planen, entscheiden und handeln mit einer Reihe rollen- und anwendungsspezifischer Agents, die gemeinsam mit Menschen arbeiten, um kontinuierliche, intelligente und vertrauenswürdige Planung zu ermöglichen."

Eine kostenfreie Kopie des vollständigen Gartner-Berichts ist auf der Website von Board verfügbar.

[1] Gartner, Magic Quadrant for Financial Planning Software, von Regina Crowder, Sid Sahoo, Mike Lashinsky, 1. Dezember 2025.

Gartner-Haftungsausschluss:

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen in den USA und international. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner befürwortet keine in seinen Publikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder bestimmten Bezeichnungen auszuwählen. Die Publikationen von Gartner spiegeln die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wider und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner übernimmt keinerlei Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf diese Veröffentlichung, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Board

Board ist die Enterprise Planning Platform, die darauf ausgelegt ist, Unternehmensleistung zu beschleunigen, kontinuierliche Planung zu ermöglichen und fundierte, abgestimmte Entscheidungen zu fördern. Die Plattform bietet Echtzeittransparenz über interne und externe Daten und vereint Finanzen und operative Bereiche zu einer einheitlichen Informationsquelle. Mit KI-gestützten Funktionen für jede Rolle unterstützt Board Teams dabei, intelligenter zu planen, präziser zu prognostizieren und nachhaltig profitables Wachstum zu erzielen. Deshalb vertrauen weltweit führende Marken wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC und viele weitere auf Board, um komplexe Märkte sicher zu navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.board.com/de.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251204940378/de/

Contacts:

Judith Funk

jfunk@board.com