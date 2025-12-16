Nachdem Smart im September den Fortwo-Nachfolger Smart #2 bestätigt hat, laufen nun Praxistests der zugrunde liegenden Electric Compact Architecture (ECA). Smart führt die Tests mit Karosserien des bestehenden Smart Fortwo durch - und bestätigt damit, dass der #2 den ultrakompakten Abmessungen des Originals treu bleiben wird. Die Automarke Smart ist bekanntlich im Umbau, seit der chinesische Autokonzern Geely vor rund fünf Jahren eingestiegen ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net