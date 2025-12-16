Seit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 sind 125 emissionsfreie Fahrzeuge im Regionalbusverkehr des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) unterwegs, darunter 96 Batterie-Busse, zwölf Wasserstoff-Busse sowie 17 On-Demand-Elektro-Pkw. Mehr als die Hälfte der Landkreise bzw. mehr als ein Drittel der Aufgabenträger im MVV-Gebiet habe mit der Umstellung auf emissionsfreie Antriebe gemäß den gesetzlichen Vorgaben begonnen und bereits heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
