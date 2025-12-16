Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten liefern ein durchwachsenes Bild. Die Beschäftigung tritt seit Monaten auf der Stelle, die Arbeitslosenquote steigt weiter. Für die US-Notenbank und die Kapitalmärkte erhöhen sich damit die Risiken eines konjunkturellen Abschwungs. Die Aktien-Futures reagieren dennoch leicht positiv.Der US-Arbeitsmarkt zeigt im November kaum Dynamik. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics legte die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft lediglich um 64.000 Stellen zu. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
