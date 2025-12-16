© Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTO

Nach Wochen des Stillstands liegen neue US-Arbeitsmarktdaten vor. Sie zeigen mehr Jobs als erwartet, aber auch steigende Arbeitslosigkeit und einen Rückgang im öffentlichen Sektor.Nach dem wochenlangen Stillstand durch den Government Shutdown legt die US-Regierung nun schrittweise zentrale Konjunkturdaten vor. Am Dienstag veröffentlichte das Bureau of Labor Statistics erstmals seit Wochen wieder offizielle Zahlen zum Arbeitsmarkt. Die Daten waren wegen des 43 Tage andauernden Ausfalls der staatlichen Finanzierung verzögert worden. "Solche Regierungsstillstände kommen nicht sehr oft vor, daher herrscht immer ein wenig Unsicherheit, wenn es um eine so umfangreiche Aufgabe geht wie die …