Immobiliengruppe Rhein-Neckar stärkt Unternehmenskultur in Mannheim mit neuem zentralem FirmensitzMit dem Bezug der neuen Räume in der Maximililanstraße 1 hat die Immobiliengruppe Rhein-Neckar ein zentrales Zukunftsprojekt erfolgreich abgeschlossen. Die Unternehmensgruppe hat ihre bislang auf drei Standorte verteilten Mannheimer Geschäftsbereiche in gemeinsamen Firmensitz verlegt. Unter dem neuen Dach arbeiten nun sieben Gesellschaften der Gruppe, darunter die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Mein Geld