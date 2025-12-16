Die wichtigsten Meldungen zur Wochenmitte im ÜberblickZur Wochenmitte bündeln sich konjunkturelle und preisliche Impulse. Europa liefert mit dem Ifo-Geschäftsklima, finalen Inflationsdaten und Unternehmenszahlen die Schwerpunkte, während der US-Ölbericht den Blick auf die Energiemärkte lenkt. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)USA: General Mills, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de