New York (ots) -Die neu gestaltete Weight Watchers Plattform kombiniert begleitende Angebote rund um GLP-1-basierte Abnehmmedikamente mit individueller Ernährungsberatung, Coaching, Community-Support und moderner Technologie für eine nachhaltige Gewichtsabnahme.WW International, Inc. (NASDAQ: WW) ("Weight Watchers"), der weltweit führende wissenschaftlich fundierte Experte im Bereich der Gewichtsabnahme, stellt heute eine neu gestaltete, vollständig integrierte Weight Watchers Experience vor. Die überarbeitete App und die digitale Plattform von Weight Watchers vereinen umfassenden Support rund um GLP-1-basierte Abnehmmedikamente mit individueller Ernährungsberatung, Unterstützung zur Verhaltensänderung, Coaching und Community-Support. Das neue integrierte Programm wurde für modernes Gewichtsmanagement entwickelt und zielt auf ein langfristig gesundes Körpergewicht ab. Es bietet koordinierte, evidenzbasierte Unterstützung, die sich flexibel an den Alltag der Mitglieder anpasst - für nachhaltige Erfolge."Da GLP-1-basierte Medikamente in mehr Märkten verfügbar werden, sind immer mehr Menschen auf der Suche nach verlässlicher, fachkundiger Unterstützung, die zu ihrem Lebensstil passt. Dabei erwarten sie vor allem messbare und nachhaltige Ergebnisse. Und genau hier setzt Weight Watchers mit seinem Programm an. Mitglieder, die GLP-1-Medikamente einnehmen und gleichzeitig am Weight Watchers Programm teilnehmen, nehmen mehr ab und geben an, zufriedener zu sein und mehr Lebensqualität zu haben", so Tara Comonte, CEO von Weight Watchers. "Seit sechs Jahrzehnten verbindet Weight Watchers effektive, wissenschaftlich fundierte Verhaltensänderungen mit einer klaren Struktur, Coaching und Community und verhilft seinen Mitgliedern so zum Erfolg. Darauf bauen wir jetzt mit einer neu konzipierten User Experience und neuen, intuitiven Tools auf, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Mitglieds zugeschnitten sind und dabei helfen, persönliche Ziele zu erreichen und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen."Das GLP-1 Erfolgsprogramm: Umfassende Begleitung für modernes GewichtsmanagementMit der zunehmenden Verfügbarkeit von Wirkstoffen wie GLP-1 wächst der Bedarf an verlässlicher Beratung für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme in Kombination mit GLP-1-Abnehmmedikamenten. Hier setzt das neue GLP-1 Erfolgsprogramm von Weight Watchers an.Es bietet individuelle Ernährungsberatung, Tools zum Tracken der Gewichtsabnahme und der ärztlich verordneten Einnahmemenge, Tipps zum Umgang mit Nebenwirkungen sowie Krafttrainingspläne zum Erhalt der Muskelmasse. Bei Fragen zum Thema GLP-1 können sich Mitglieder an geschulte Coaches wenden und sich darüber hinaus digital mit einer Community aus Gleichgesinnten austauschen.Da begleitende Unterstützungsangebote für Personen, die GLP-1-Medikamente einnehmen, vielerorts bislang nur begrenzt verfügbar sind, setzt das GLP-1 Erfolgsprogramm hier an. Es bietet Struktur, verhaltensorientierte Begleitung und eine Community, in der sich Nutzer von GLP-1-Medikamenten gegenseitig unterstützen. Unabhängig davon, wo das Rezept ausgestellt wird, ermöglicht das Programm den Zugang zu unterstützenden Tools und begleitenden Angeboten rund um die Anwendung von GLP-1-Medikamenten.Ein neues, digitales Angebot für nachhaltige ErfolgeZusätzlich zum GLP-1 Erfolgsprogramm präsentiert Weight Watchers ein überarbeitetes, digitales Angebot. Es vereint jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Verhaltensänderung mit modernen Technologien. So erhalten Mitglieder einen klaren und personalisierten Überblick über ihre Gewichtsentwicklung, der sie beim Erreichen ihrer Ziele unterstützt.- Weight Health Score: Ein unkomplizierter, wissenschaftlich fundierter Überblick über den persönlichen FortschrittIm Mittelpunkt des Programms steht der Weight Health Score. Dabei handelt es sich um eine datenbasierte Kennzahl, die tägliche Gewohnheiten in ein leicht verständliches Punktesystem umwandelt. Sie stützt sich auf wichtige Angaben zur Körperzusammensetzung, Ernährung, Aktivität und zum Schlaf, die von mehr als 60 Trackern und Apps bereitgestellt werden, und vermittelt Mitgliedern ein Bild davon, welche Gewohnheiten ihren Fortschritt beeinflussen.- KI-gestützter Body Scanner, der Veränderungen sichtbarer machtEin moderner KI-gestützter Body Scanner erkennt auf lange Sicht Veränderungen im Verhältnis zwischen Fett- und Muskelmasse und liefert so Erkenntnisse, die über die einer Waage hinausgehen. Das ist insbesondere für Mitglieder von Vorteil, die sich in den Wechseljahren befinden oder GLP-1-Abnehmmedikamente einnehmen. In beiden Fällen kann es zu erheblichen Veränderungen des Körpergewichts kommen. Hier profitieren Mitglieder von einem detaillierteren Überblick, der den Fettabbau unterstützt und den Erhalt von Muskelmasse fördert.- Exklusive FitnessinhalteMitglieder erhalten über die App direkten Zugang zu Premium-Fitnessinhalten, darunter progressives Kraft- und funktionelles Bewegungstraining aus "The LIFTED Method" von Holly Rilinger. Das Programm unterstützt Mitglieder in unterschiedlichen Lebensphasen - ob in den Wechseljahren, während der Einnahme von GLP-1-Abnehmmedikamenten oder beim Wunsch, durch nachhaltige Bewegung gesünder zu leben.- Modi, die sich an veränderte Bedürfnisse anpassenWährend Mitglieder verschiedene Phasen auf ihrem Weg zum Wohlfühlgewicht durchlaufen, können sie zwischen flexiblen Modi wählen. Hierüber lassen sich die Art und Ausprägung der Unterstützung anpassen. Zu den verfügbaren Grundmodi gehören ein stärker strukturierter Modus für Mitglieder, die sich intensive Orientierung wünschen, ein Modus, der eine verlässliche Grundlage für kontinuierliche und nachhaltige Fortschritte beim Abnehmen bietet, sowie ein Modus, der auf langfristigen Gewichtserhalt ausgerichtet ist."Der Weg zu einem gesunden Gewicht erfordert heute mehr als nur ein einziges Tool - es braucht klare Einblicke, individuelle Beratung und Unterstützung, die sich an die verändernden Bedürfnisse der Mitglieder anpassen", so Dr. Kim Boyd, Chief Medical Officer von Weight Watchers. "Aus diesem Grund haben wir innovative Tools wie den Weight Health Score und unseren KI-gestützten Body Scanner entwickelt. Sie helfen Mitgliedern, ihre Fortschritte besser zu verstehen und im Alltag bewusste Entscheidungen zu treffen. Personen, die GLP-1-Abnehmmedikamente einnehmen, bietet das Programm strukturierte Unterstützung in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Verhalten und begleitet sie so auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen Gewichtsabnahme."Optimierter Community-First-SupportWas Weight Watchers seit jeher auszeichnet, ist seine einzigartige Community. Mit dem Wissen aus 62 Jahren erfolgreichem Community-Support unterstützen kompetente Weight Watchers Coaches die Mitglieder dabei, die Herausforderungen des nachhaltigen Gewichtsmanagements im Alltag zu meistern. Um noch mehr Menschen auf diesem Weg zu unterstützen - unabhängig davon, wo sie sich befinden - wird das Programm durch ein vielseitiges digitales Angebot und ein stetig wachsendes Portfolio ausgewählter Tools ergänzt.Mitglieder können sich kleinen, von Coaches geleiteten Gruppen und Workshops anschließen, die sich beispielsweise thematisch auf die Einnahme von GLP-1, die Wechseljahre, Ernährung oder Bewegung konzentrieren. Innerhalb dieser können sie von Gleichgesinnten lernen und einander unterstützen. Ob im Umgang mit Nebenwirkungen von GLP-1-Medikamenten, in stressigen Phasen oder während der Feiertage, beim Wiederaufbau von Routinen nach Rückschlägen oder beim Feiern kleiner Fortschritte - dort erhalten Mitglieder Unterstützung und erzielen so messbare Erfolge, die sie allein nicht erreicht hätten.Eine klare, zukunftsorientierte Markenidentität für modernes GewichtsmanagementAuf Grundlage von Mitglieder-Feedback präsentiert Weight Watchers eine neue, moderne Markenidentität, die sowohl die plattformübergreifende Weiterentwicklung als auch die Position des Unternehmens in der heutigen Gesundheitslandschaft widerspiegelt. Mit dieser neuen Identität unterstreicht Weight Watchers seinen heutigen Anspruch: integrierte, intelligente und wissenschaftlich fundierte Angebote mit einem klaren Fokus auf zwischenmenschliche Unterstützung.Das markante neue Logo vermittelt Stabilität und Vertrauen und unterstreicht den Namen Weight Watchers als renommierte Marke für nachhaltige Abnehmerfolge. Der auf der Entwicklung der Mitglieder basierende Fortschrittsanzeiger verdeutlicht, dass Gewichtsabnahme ein sehr persönlicher und emotionaler Prozess ist. Moderne Typografie verbindet die verschiedenen Elemente miteinander und schafft so ein einheitliches und inspirierendes Markenerlebnis, das Fortschritt und Personalisierung in den Mittelpunkt stellt."Diese Entwicklung geht weit über eine neue visuelle Identität hinaus. Für uns definiert sich die Marke Weight Watchers über den täglichen Auftritt unseres Unternehmens - über unser Angebot, unsere Coaches, die Community und die fachlich fundierten Inhalte", erklärt Julie Rice, Chief Experience Officer von Weight Watchers. "Alles dreht sich um das tiefgreifende Verständnis dessen, was unsere Mitglieder im Alltag bewegt und was sie erreichen möchten. Auf diese Weise unterstützt Weight Watchers seine Mitglieder individuell, persönlich und langfristig - analog und digital."VerfügbarkeitDas neue Programm ist ab Anfang Januar 2026 in Deutschland verfügbar. Die Weight Watchers App ist sowohl für iOS als auch für Android erhältlich und überzeugt auf allen Geräten durch eine nahtlose und moderne Benutzeroberfläche.ÜBER WEIGHT WATCHERSWeight Watchers ist weltweit führender, wissenschaftlich fundierter Experte im Bereich der Gewichtsabnahme. Mit einem integrierten Unterstützungssystem, das auf die Anforderungen im Kontext von GLP-1-Medikamenten ausgerichtet ist, vereint Weight Watchers wissenschaftliche Ansätze, moderne Technologie und Community-Support. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung bietet Weight Watchers kommerzielle Programme an, die weltweit am umfassendsten erforscht wurden und von US-Ärzten am meisten empfohlen werden. Der ganzheitliche, individuelle Ansatz umfasst in den USA Behandlungen durch Medikamente und Zugang zu GLP-1-Medikamenten, während weltweit ein Netzwerk an Coaches und eine Community zur Verfügung steht. Seit 1963 bietet das Unternehmen seinen Mitgliedern durch einen wissenschaftlich fundierten Ansatz die individuelle Unterstützung, die sie zum Erreichen ihrer Ziele benötigen, ganz gleich, wo sie sich auf ihrer Reise befinden. Mitglieder können direkt oder über die Plattform Weight Watchers for Business, die in den USA Arbeitgebern, Krankenkassen und Kostenträgern zur Verfügung steht, auf die Programme zugreifen. In einer Welt voller widersprüchlicher Ratschläge, verstärkter App-Nutzung und Einheitslösungen bietet Weight Watchers einen bewährten, wissenschaftlich fundierten und zugleich zugänglichen Ansatz, der darauf ausgelegt ist, jedem Mitglied dabei zu helfen, sich in seinem Körper wohl und gesund zu fühlen. Weitere Informationen finden Sie unter weightwatchers.com/de (http://weightwatchers.com/de).