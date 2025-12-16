Ford vollzieht eine radikale Kehrtwende bei seiner Elektrostrategie. Der US-Autokonzern streicht mehrere E-Modelle, fokussiert sich wieder stärker auf Verbrenner und Hybride - und schreibt dafür 19,5 Milliarden Dollar ab. Die Entscheidung hat auch politische Gründe. Der US-Autokonzern Ford zieht die Reißleine bei seiner Elektroauto-Strategie. Angesichts schwacher Nachfrage und fehlender Profitabilität stellt der Traditionshersteller mehrere geplante ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.