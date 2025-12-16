Ford vollzieht eine radikale Kehrtwende bei seiner Elektrostrategie. Der US-Autokonzern streicht mehrere E-Modelle, fokussiert sich wieder stärker auf Verbrenner und Hybride - und schreibt dafür 19,5 Milliarden Dollar ab. Die Entscheidung hat auch politische Gründe. Der US-Autokonzern Ford zieht die Reißleine bei seiner Elektroauto-Strategie. Angesichts schwacher Nachfrage und fehlender Profitabilität stellt der Traditionshersteller mehrere geplante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
