Anfang 2025 hatte die Kahlschlagbehörde Doge unter Leitung von Elon Musk tausende IT-Expert:innen entlassen. Jetzt fehlen diese offenbar. Die US-Regierung hat ein Programm gestartet, um ein "Elitekorps" von rund 1.000 Ingenieur:innen aufzustellen. Sie sollte Milliardenmissbrauch, Betrug und Korruption aufdecken, war dabei aber bestenfalls mäßig erfolgreich: die mittlerweile aufgelöste Doge-Behörde (Department of Government Efficiency) unter Leitung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n