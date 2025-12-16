Anfang 2025 hatte die Kahlschlagbehörde Doge unter Leitung von Elon Musk tausende IT-Expert:innen entlassen. Jetzt fehlen diese offenbar. Die US-Regierung hat ein Programm gestartet, um ein "Elitekorps" von rund 1.000 Ingenieur:innen aufzustellen. Sie sollte Milliardenmissbrauch, Betrug und Korruption aufdecken, war dabei aber bestenfalls mäßig erfolgreich: die mittlerweile aufgelöste Doge-Behörde (Department of Government Efficiency) unter Leitung ...

