Zwischen Gipfelsturm und tödlichem Absturz: Der Kryptomarkt steht an einem kritischen Punkt. Während viele Anleger weiter auf die überfällige Bewegung warten, liefert ausgerechnet die US-Notenbank neue Impulse. Das Highlight der vergangenen Woche war die FOMC-Sitzung der Fed. Die Zinsen wurden wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt - entscheidender waren jedoch die begleitenden Signale von Jerome Powell. Die Fed beginnt ganz konkret damit, wieder Liquidität in den Markt zu geben.Die Reaktion an ...

