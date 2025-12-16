Anzeige
Mehr »
Dienstag, 16.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
So sehen echte Chancen aus: Starke Phase-1-Ergebnisse, fallender Kurs
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
16.12.2025 15:51 Uhr
214 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Dezember (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Dezember (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 00:50 JP/Handelsbilanz November 
     PROGNOSE: +59,2 Mrd Euro 
     zuvor:  -231,8 Mrd Euro 
  07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, 
     ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise November 
     Output-Basis 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:   0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise November 
     PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj 
     zuvor:  +0,4% gg Vm/+3,6% gg Vj 
     Kern 
     PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+3,4% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember 
     PROGNOSE: 88,3 
     zuvor:  88,1 
     Lagebeurteilung 
     PROGNOSE: 85,8 
     zuvor:  85,6 
     Geschäftserwartungen 
     PROGNOSE: 90,7 
     zuvor:  90,6 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise November 
     Eurozone 
     PROGNOSE:    -0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     Vorabschätzung: -0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     zuvor:     +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:    -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     zuvor:     +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur 
     Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Veranstaltung der 
     Gwinnett County Chamber of Commerce 
  22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 1Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 09:15 ET (14:15 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.