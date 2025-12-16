DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Dezember (vorläufige Fassung)
=== *** 00:50 JP/Handelsbilanz November PROGNOSE: +59,2 Mrd Euro zuvor: -231,8 Mrd Euro 07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 08:00 GB/Erzeugerpreise November Output-Basis PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj *** 08:00 GB/Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,6% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 88,3 zuvor: 88,1 Lagebeurteilung PROGNOSE: 85,8 zuvor: 85,6 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 90,7 zuvor: 90,6 *** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise November Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj Vorabschätzung: -0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Veranstaltung der Gwinnett County Chamber of Commerce 22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 1Q ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 16, 2025 09:15 ET (14:15 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News