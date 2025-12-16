© Foto: adobe.stock.com

Bei Brent-Öl bahnt sich zur Stunde ein gewaltiger Dammbruch an. Der Ölpreis hat die eminent wichtige Marke von 60 USD aufgeben müssen. Ist das nur ein Ausrutscher oder der Aufgalopp für einen heftigen Preissturz? Anleger in Alarmbereitschaft - Überall entstehen Brandherde Die Aussicht auf ein ruhiges Jahresende an den Börsen schwindet. Überall scheinen sich Brandherde aufzutun. Die Aktienindizes kommen nicht in Schwung. Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 schwächeln. Einzelnen Tech-Highflyern wie Nvidia droht weiteres Ungemach. Ehemalige Überflieger aus dem Rüstungssektor setzen zur Bruchlandung an. Rheinmetall und Renk stehen stellvertretend für einen ganzen Sektor. Aber auch Gold, Silber und …