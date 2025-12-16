NFP-Daten schüren Volatilität: Signal für Fed, DAX & Wall Street, Bitcoin & Gold?

Anzeige / Werbung

Die lang erwarteten US-Arbeitsmarktdaten (NFP) für Oktober und November sorgten nach der verzögerungsbedingten Pause für ordentlich Bewegung an den Märkten. Während der Oktober mit einem Stellenabbau von 105.000 deutlich enttäuschte, überraschte der November positiv mit 64.000 neuen Stellen bei gleichzeitig moderater Lohnentwicklung. Diese gemischte Datenlage schürte zunächst Volatilität: DAX und US-Futures markierten kurzzeitig Tageshochs, bevor eine Konsolidierung einsetzte. Nun blickt die Wall Street gespannt auf die weitere Zinspolitik der Fed, wobei sich eine klare Divergenz zeigt: Der Dow Jones und S&P 500 jagen Rekorde, während der Nasdaq unter Sorgen um eine KI-Blase und hohen Kosten im Tech-Sektor leidet.

Auch abseits der Indizes dominieren spannende Trends: Gold und Silber glänzen mit starker Performance, wohingegen der Bitcoin im Jahresvergleich schwächelt und Krypto-Titel wie Coinbase und MicroStrategy belastet. Überraschend präsentiert sich der Ölpreis auf Jahrestiefs, getrieben von Entspannungssignalen im Ukraine-Konflikt. Bei den Einzelwerten stehen Chip-Riesen wie Nvidia und Broadcom an kritischen Unterstützungsmarken, während FedEx vor den Quartalszahlen Richtung Allzeithoch strebt. Wie sich diese Setups im Detail darstellen und welche Chartmarken jetzt wichtig werden, haben wir LIVE analysiert

