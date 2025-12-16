Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Es war erneut ein schwieriges Jahr für heimische Small und Mid Caps. Doch am Ende war nicht alles schlecht. Neben einem kurzen Rückblick mit ausgewählten Tops und Flops werfen wir auch einen Blick nach vorn - inklusive eines Ausblicks auf das kommende Jahr und erster Favoriten für 2026.Beim Rückblick auf die Sendungen des Jahres 2025 war vom Outperformer bis zum Rohrkrepierer alles dabei. Was waren die Highlights?Das Marktumfeld hellt sich auf. Worauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...