Mainz (ots) -Die Anzahl der Menschen, die sich der Reichsbürgerbewegung anschließen oder mit ihr sympathisieren, nimmt zu. Ein Phänomen dabei ist die Verquickung antidemokratischer Haltungen mit esoterischen Ansätzen und Verschwörungsideologien. Die Filmemacher Johannes Büttner und Julian Vogel (bekannt durch seine Dokumentar-Trilogie "Einzeltäter") gehen diesem Phänomen in "Soldaten des Lichts" am Beispiel einer Gruppe um einen rohveganen Influencer nach. Zu sehen im ZDF-Streaming-Portal ab Freitag, 26. Dezember 2025, 10 Uhr. Sendetermin im ZDF ist Montag, 29. Dezember 2025, 0.15 Uhr.David ist Influencer. Als Mr. Raw vertreibt er Nahrungsergänzungsmittel und verbreitet Geschichten über dunkle Mächte und Gott. "Soldaten des Lichts" taucht ein in eine komplexe Welt zwischen Verschwörungserzählungen, Strategien der Selbstoptimierung und der Idee, in Deutschland ein Königreich zu errichten. Influencer, Coaches und selbsternannte Heiler mit Nähe zum Reichsbürgermilieu geben Heilsversprechen und entwerfen apokalyptische Bedrohungsszenarien, um ihre Produkte zu verkaufen und ihre Anhängerschaft an sich zu binden.Der Dokumentarfilm beleuchtet die Machtstrukturen, die David alias Mr. Raw aufbaut und die Abhängigkeit von Anhängern wie dem psychisch labilen Timo. Er leidet unter Wahnvorstellungen, die Mr. Raw als Ausdruck dunkler Mächte deutet und durch Nahrungsergänzungsmittel und ein Fastenprogramm heilen will.Die Filmemacher Vogel und Büttner analysieren ohne moralische Wertung Mechanismen von Verführung und Zugehörigkeit. Deutlich wird dabei auch die gesellschaftliche Verantwortung, Brücken zu Menschen zu bauen, die Gefahr laufen, sich an antidemokratische Ideen zu verlieren.Die Sendung wird mit Untertiteln angeboten.