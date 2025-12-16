Der PaaS-Marktführer sorgt für nahtlose Migrationen und unterbrechungsfreie Zahlungsvorgänge

Volante Technologies, der Weltmarktführer im Bereich Payments as a Service (PaaS), gab heute das erfolgreiche Upgrade seiner Kunden bekannt, mit dem diese die neuen Anforderungen der SEPA Instant Payments Regulation (IPR) und des SWIFT SRG 2025 Mandats erfüllen, die am 9. Oktober bzw. 22. November 2025 in Kraft getreten sind. Diese Ankündigung folgt auf das umfangreiche FedISO-Upgrade im Juli, in dessen Rahmen Zahlungen in Höhe von mehreren Billionen Dollar auf das neue Nachrichtenformat ISO 20022 umgestellt wurden.

SEPA IPR ist ein bedeutender europäischer Meilenstein. Zahlungen müssen nun innerhalb von 10 Sekunden und zu jeder Tageszeit, das ganze Jahr über, ausgeführt werden. Die Einführung war obligatorisch und die Banken der Eurozone waren zur Einhaltung strenger Fristen verpflichtet. Der 9. Januar 2025 war die Frist für den Empfang eingehender Echtzeitüberweisungen und der 9. Oktober die Frist für die Übermittlung ausgehender Echtzeitüberweisungen. Diese letzte Frist galt für mehr als 700 Banken in ganz Europa und bei Nichteinhaltung wurden Strafen in Höhe von mindestens 10 des jährlichen Nettoumsatzes fällig.

SWIFT SRG 2025 ist ein weiteres tiefgreifendes Update und die größte globale Veränderung für die Zahlungsbranche seit mehr als einem halben Jahrhundert. SWIFT-Zahlungen wurden in der Vergangenheit über das alte MT-Nachrichtenformat abgewickelt, in diesem Jahr wurde jedoch das XML-basierte ISO 20022 MX-Nachrichtenformat zum neuen globalen Standard für das größte Volumen an grenzüberschreitenden SWIFT-Zahlungsnachrichten. Das neue Format sorgt für eine verbesserte globale Interoperabilität, umfangreichere Daten, eine effektivere Betrugserkennung und eine höhere betriebliche Effizienz. Die Anpassung nicht vorzunehmen, ist keine Option: Das Netzwerk bietet nach Ablauf der Frist am 22. November keine Unterstützung mehr für MT-Nachrichten.

Die Einhaltung dieser Vorschriften erwies sich für Banken aufgrund der kurzen Fristen, der operativen Komplexität und der Einschränkungen durch die bereits bestehenden Infrastrukturen als erhebliche Herausforderung. Viele Banken waren daher nicht ausreichend vorbereitet oder führten Änderungen erst in letzter Minute durch: Die Big Survey 2025 von Volante zeigte, dass im Mai 2025 nur 36 der niederländischen Banken und 39 der belgischen Banken SEPA-Echtzeitüberweisungen anboten. Zudem prüfte jede siebte Bank (14 %) in der EMEA-Region noch wenige Monate vor Ablauf der Frist Optionen für die Einhaltung des SWIFT-Standards ISO 20022.

Als zuverlässiger Modernisierungspartner hat Volante europäische und globale Kunden bei ihren Vorbereitungen zur Einhaltung der Fristen für SEPA IPR 2025 und SWIFT SRG 2025 begleitet. Volante hat Kunden in verschiedenen Regionen sowohl durch PaaS- als auch durch On-Premise-Infrastrukturen unterstützt. Dabei hat Volante seine ISO-native Zahlungsplattform zur Durchführung einer reibungslosen und unterbrechungsfreien Migration genutzt. An einem 48-stündigen "Go-Live"-Wochenende konnten alle Kunden erfolgreich auf das ISO 20022 MX-Format umgestellt und somit die vollständige Einhaltung beider Vorschriften sichergestellt werden.

"Die Unterstützung und die Lösungen von Volante waren ein integraler Bestandteil unserer erfolgreichen Migration", so Philip Benson, Senior Operations Manager bei QIB (UK) plc. "Übergangsphasen sind für Unternehmen in der Regel mit Stress verbunden, da jede Unterbrechung zu massiven Beeinträchtigungen bei Dienstleistungen, für Kunden und deren Nutzer führen kann. In diesem Fall lief jedoch alles reibungslos. Dank der Zusammenarbeit mit Volante konnte die Migration unmittelbar erfolgen und der Betrieb lief uneingeschränkt weiter. Diese Upgrades, unterstützt durch die fortschrittliche Technologie von Volante, ermöglichen es uns, uns voll und ganz auf die Zukunft des Zahlungsverkehrs einzustellen und unseren Kunden noch mehr Wert zu bieten."

"Unsere Kunden vertrauen seit über zwei Jahrzehnten auf uns als verlässliche Partner bei ihrem Modernisierungsprozess" so Vijay Oddiraju, CEO von Volante Technologies. "Wir sind unglaublich stolz auf das anhaltende Vertrauen, das unsere Kunden uns entgegenbringen und das sich in diesen beiden erfolgreichen regulatorischen Upgrades widerspiegelt. Beide Migrationen enthielten anspruchsvolle Elemente, doch SRG 2025 war aufgrund der damit verbundenen technologischen und betrieblichen Veränderungen besonders komplex. Doch unabhängig vom Bereitstellungsmodell waren wir in der Lage, allen unseren Kunden ohne Unterbrechungen dabei zu helfen, alle Compliance-Anforderungen zu erfüllen, und dabei den Service zu bieten, den Volante-Kunden zu Recht von uns erwarten. Mit unseren Lösungen und unserem Support können Banken heute alle Vorschriften einhalten und morgen innovativ sein."

"Die Plattform von Volante wurde als ISO-native und Echtzeit-fähige Lösung entwickelt, die eine nahtlose Compliance gewährleistet und neue Chancen für Innovationen eröffnet", so Deepak Gupta, Chief Product, Engineering und Delivery Officer bei Volante. "Mit dieser Migration können Banken nun Echtzeitüberweisungen und ISO 20022-basierte Dienste anbieten, um nicht nur die Compliance-Anforderungen zu erfüllen, sondern auch ihre Infrastruktur zukunftssicher zu gestalten."

Viele Banken haben die SRG-2025-Frist eingehalten, indem sie taktische Korrekturen wie Nachrichtenübersetzungs- oder Transformationstools über ihre alten Zahlungssysteme gelegt haben. Nachdem sie nun alle Compliance-Anforderungen erfüllt haben, ist dies der ideale Zeitpunkt, um auf ISO-native Plattformen umzusteigen und den vollen Wert der ISO-20022-Daten zu erschließen.

Die Welle der Compliance-Fristen wird ihren Höhepunkt erst noch erreichen. Im Jahr 2027 werden die Regeln für SEPA-Echtzeitüberweisungen auch für nicht zum Euro-Raum gehörende Mitgliedstaaten gelten, weshalb Banken in Ländern wie Polen und Schweden bereits jetzt mit den Vorbereitungen für Echtzeitüberweisungen beginnen sollten. Volante wird seine Zusammenarbeit mit Kunden auch in Zukunft fortsetzen, um sie bei der Einführung ISO-konformer Echtzeitfunktionen zu unterstützen und diese Grundlagen zu nutzen, um bis 2026 und darüber hinaus wertschöpfende Dienstleistungen anzubieten.

Um mehr über Volante Technologies SEPA Instant Payments zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.volantetech.com/sepa-instant-payments/. Weitere Informationen rund um grenzüberschreitende SWIFT-Zahlungen mit Volante erhalten Sie unter https://www.volantetech.com/cross-border-payments/.

