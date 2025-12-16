Die Pharmaindustrie gilt als komplex, streng reguliert und schwer zu digitalisieren. Um das zu ändern, bedarf es eines Spezialisten: Veeva.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|183,90
|184,35
|17:10
|183,75
|184,50
|17:10
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:18
|Veeva Systems: Unsichtbar, unverzichtbar, hochprofitabel?
|Die Pharmaindustrie gilt als komplex, streng reguliert und schwer zu digitalisieren. Um das zu ändern, bedarf es eines Spezialisten: Veeva Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Mo
|Stifel bestätigt Kaufempfehlung für Veeva Systems trotz CRM-Kundenverlusten
|Mo
|Veeva Systems stock rating reiterated at Buy by Stifel despite CRM losses
|Fr
|This Veeva Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday
|Fr
|Veeva Systems stock rating downgraded by KeyBanc on CRM competition
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|VEEVA SYSTEMS INC
|185,25
|-1,07 %