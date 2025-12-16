Dow Jones im Chart-Check: 2026: Zwei Charts, die Sie kennen sollen!











Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Dow Jones. In der heutigen Ausgabe geht Jörg Scherer auf einen wichtigen Faktor an den Märkten ein: das Sentiment. Außerdem präsentiert er eine aufschlussreiche Statistik zur Aktienquote amerikanischer Privatanleger. Welche Bedeutung diese Aktienallokation statistisch für den S&P 500 hat, erfahren Sie in diesem Video. Zudem wird 2026 ein Zwischenwahljahr in den USA, was das renditetechnisch für den Dow Jones bedeuten kann, erfahren Sie ebenfalls im Video. Schalten Sie daher ein!



HSBC Daily Trading TV vom 16.12.2025: 2026: Zwei Charts, die Sie kennen sollen!









Quelle: HSBC










