Google schließt in Malaysia einen langfristigen Solarstrom-Deal mit TotalEnergies. Der Vertrag zeigt, wie stark der Energiehunger der Datenzentren wächst.TotalEnergies hat sich einen langfristigen Großauftrag gesichert. Der französische Energiekonzern liefert über 21 Jahre Strom an Google. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Vertrag umfasst eine Terawattstunde erneuerbare Energie für Googles Datenzentren in Malaysia. Neues Solarkraftwerk geplant Der Strom soll aus dem neuen Solarkraftwerk Citra Energies stammen. Die Anlage entsteht in Malaysia. Der Baubeginn ist für Anfang 2026 geplant. Der Liefervertrag soll bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres in Kraft treten.
