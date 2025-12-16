Mit einem Rebranding will sich iad Deutschland als Unternehmer-Community im Immobilienbereich positionieren. Man will sich nicht als klassisches Immobilienmaklernetzwerk verstanden sehen, sondern als Unternehmer-Ökosystem, dass Menschen den Weg in die Selbstständigkeit ebnet. iad Deutschland, Teil des internationalen Maklernetzwerks iad Group mit Hauptsitz in Frankreich, will mit dem Rebrand seines Netzwerks im deutschen Markt den Eintritt in eine neue Phase verdeutlichen: weg von der bisherigen ...

