EQS-News: Garrya Mu Cang Chai
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
LAO CAI, Vietnam, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Auf 1.500 Metern über dem Meeresspiegel im nördlichen Hochland Vietnams eröffnet Garrya Mu Cang Chai als weltweit größtes Wellness-Resort in Bambusbauweise, das erste Garrya-Anwesen der Banyan Group in Vietnam und Gewinner des World's Best New Wellness Retreat 2025. Auf einem 6,5 Hektar großen, terrassenförmig angelegten Berghang in einer geschützten Landschaft in der Provinz Lao Cai gelegen, bietet das Resort den seltenen Luxus, die Schönheit Nordvietnams so zu erleben, wie sie sein sollte - ruhig, authentisch und frei von kommerziellen Einflüssen. Es liegt auch in einer Region, in der ursprüngliche Hmong-Gemeinschaften leben, deren Traditionen nach Jahrhunderten der Isolation noch bemerkenswert intakt sind.
Architektur, die vom vietnamesischen Bambushandwerk und dem Erbe der Hmong geprägt ist
Ein Zufluchtsort für totales Wohlbefinden
Das Wohlbefinden erstreckt sich auch auf die Ernährung: Refresh bietet saisonale Menüs aus Produkten, die mit traditionellen Hmong-Anbautechniken angebaut werden, während Charcoal Grill die vom Leben in den Bergen inspirierte Küche am offenen Feuer hervorhebt. Die Bar am Pool bietet leichte Gerichte und eine herrliche Aussicht.
Abseits der ausgetretenen Pfade in Lao Cai, Vietnam
Hier können Sie die Pressemappe aufrufen und Bilder herunterladen: .
ÜBER GARRYA MU CANG CHAI
ÜBER DIE BANYAN GRUPPE
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2846443/image_5031602_16008600.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/banyan-groups-garrya-mu-cang-chai-eroffnet-in-einer-nationalen-kulturerbestatte-in-nordvietnam-302643624.html
16.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2246742 16.12.2025 CET/CEST