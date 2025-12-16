Ein niederländisches Startup hat einen E-Book-Reader mit zwei E-Ink-Displays angekündigt. Nutzer:innen können darin lesen wie in einem Buch. Das Open-Source-Gerät hat zahlreiche Vorteile wie eine lange Akkulaufzeit. Es gibt aber auch Nachteile. Hersteller von E-Book-Readern mit E-Ink-Display versprechen Nutzer:innen, dass sie darauf lesen können wie in einem Buch. So kommen die Geräte mit einer Akkulaufzeit von oft mehreren Wochen. Die Bildschirme ...

