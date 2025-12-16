Der ukrainische Telekommunikationsanbieter Kyivstar steigt in erneuerbare Energien ein und kauft ein ukrainisches Solarkraftwerk. Die Investition soll Kostenrisiken senken und die Versorgung sichern.Kyivstar, der führende digitale Telekommunikationsanbieter der Ukraine, gab heute eine Investition in den Sektor der alternativen Energien bekannt. Kyivstar hat 100 Prozent der Anteile an dem Betreiber eines betriebsbereiten Solarkraftwerks mit einer Kapazität von 12,95 Megawatt in der Ukraine erworben. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf 347,57 Millionen Hrywna/UAH (8,24 Millionen US-Dollar). Oleksandr Komarov, CEO von Kyivstar sagte dazu: "Investitionen in erneuerbare Energien sind ein …

