GEORGE TOWN, Grand Cayman, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der Token-Verkauf bietet 3 % des Token-Angebots, einen Bonusmultiplikator für Testnet-Teilnehmer und die Möglichkeit, eine GPU-Workstation der Marke Gensyn zu erhalten. https://token.gensyn.network/
Einzelheiten zu $AI:
Das von a16z unterstützte dezentrale KI-Netzwerk bereitet sich auf das Mainnet vor und startet den $AI-Tokenverkauf. Das Gensyn-Testnetz hat bereits eine rasante Entwicklung gezeigt, darunter:
Der $AI-Token ist die Nutzwährung für das Mainnet-Netzwerk, ein Netzwerk, zu dem jeder KI-Rechenleistung, Trainingssignale, Modelle oder Bewertungskriterien beisteuern kann und in dem die Leistung in Echtzeit transparent bewertet wird. Die Mischung aus deterministischer Überprüfung, offener Bewertung und dezentraler Berechnung macht ein marktorientiertes System für kontinuierliches Lernen, das von echten wirtschaftlichen Interessen gesteuert wird und von jedem oder jedem System auf der Welt genutzt werden kann.
Der Verkauf bietet 300.000.000 Token (3 % des Angebots) über eine englische Auktion mit einer Bewertungsuntergrenze von 1 Million FDV und einer Bewertungsobergrenze von 1 Milliarde FDV, was dem Preis der letzten a16z-geführten Finanzierungsrunde von Gensyn vor zwei Monaten entspricht. Der Verkauf läuft auf dem Ethereum Mainnet mit USDC oder USDT und einem Mindestgebot von 100 USD, während die Token im Gensyn Network (L2) beansprucht werden.
Informationen zu den Testnet-Multiplikator:
"Wir haben unsere Infrastruktur und Anwendungen erfolgreich im Testnetzwerk getestet und sind nun bereit, zur nächsten Phase überzugehen, in der wir mit realem Wert und spieltheoretischer Sicherheit im Hauptnetzwerk arbeiten werden. Durch die Durchführung eines öffentlichen Verkaufs vor dem Start können wir uns auf eine faire Verteilung konzentrieren und Community-Mitglieder priorisieren, die das Testnetz unterstützt haben und von unserer These überzeugt sind."- Ben Fielding, Mitbegründer und Geschäftsführer, Gensyn AI
