Reichlich Stoff zum Nachdenken mit überraschenden Thesen bietet der große Jahresausblick auf 2026 von Smartes Geld und einem Sammel-Interview mit sechs von Deutschlands renommiertesten Börsenexperten. Acatis-Chef Dr. Hendrik Leber erwartet, dass im neuen Jahr die Börsenkurse "speziell der supergehypten Aktien ein Stück herunterkommen". Seiner Meinung nach "wird es seine sehr starke Auslese bei den Betreibern von Rechenzentren geben, es wurde zuviel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE