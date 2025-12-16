Original-Research: PORR AG - von Montega AG



16.12.2025 / 17:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.12.2025 Kursziel: 36,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Beyond Bau - PORRs Erfolgsrezept im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation sollte auch 2026 vom Markt honoriert werden



PORR überzeugt uns auch abseits der Bauprojekte regelmäßig mit nennenswerten Entwicklungen in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit. Zuletzt wurde der Konzern sogar als innovativster österreichischer Börsenwert ausgezeichnet. Dies schlägt sich inzwischen auch handfest im Margenprofil des Bauspezialisten nieder und verleiht den Profitabilitätszielen des Vorstands u.E. besondere Glaubwürdigkeit.



'Innovativste Aktie Österreichs 2025': In einem auf qualitativen und quantitativen Methoden basierenden Verfahren ging PORR als innovativste der 39 im Prime Market Segment der Wiener Börse notierten Aktiengesellschaften hervor. Maßgeblich für den vom Finanzmagazin 'Börsianer' verliehenen Award waren u.a. die angeführten Projekte. So betreibt PORR im Rahmen eines Joint Ventures in Stockerau das erste Gips-zu-GipsRecyclingwerk Österreichs, in dem bis zu 60.000t Gipsabfälle jährlich sortenrein aufbereitet und anschließend zu einem Anteil von bis zu 40% in neue Gipskartonplatten eingearbeitet werden. Die Schonung von Material und Ressourcen ist neben schlanken und flexiblen Strukturen expliziter Bestandteil der GREEN und LEAN ConstructionMethoden von PORR, die bis 2030 zu einer Steigerung der operativen Marge auf 3,5 bis 4,0% beitragen sollen (MONe 2025: 3,0%). Veranschaulicht wird die stetige Margenverbesserung auf Basis von LEAN durch diverse Praxisbeispiele des laufenden Jahres: So setzte PORR beim Bau einer Produktionshalle für einen großen deutschen Automobilhersteller erstmals auf eine zentrale gewerkeübergreifende Logistik, was laut Vorstand zu einer Kostenersparnis im sechsstelligen Euro-Bereich führte. Durch eine verstärkte Digitalisierung konnten darüber hinaus bei einem Projekt zur Sanierung und Erweiterung des Stromnetzes der Wiener Netze die Durchlaufzeit der Baustelleneinrichtung um 24% sowie die Stillstandzeiten um 17% reduziert werden. Nicht zuletzt trug das bei einem Autobahnprojekt in Rumänien implementierte Last Planner System (LPS) laut PORR zu einer Zeitersparnis von 20% bei der Erstellung von Topographieberichten bei.



Günstigste Aktie in der Peergroup: Erfolge wie diese verleihen dem Margenziel des innovativen Baukonzerns Konturen und stärken unsere Konfidenz, dass PORR den profitablen Wachstumspfad in 2026ff. fortsetzen kann. Auftragsseitig erachten wir die Lage dank eines Rekord-Orderbuchs von rund 9,6 Mrd. EUR (per 30.09.) und der darin noch nicht zum Tragen gekommenden Effekte des milliardenschweren InfrastrukturProgramms in Deutschland ohnehin als exzellent. Bei einer prognostizierten EBIT-Marge 2030e von 3,7% und einer u.E. sehr konservativen Terminal Value-Marge von 2,4% sind die unserem DCF-Modell zugrunde liegenden Margenerwartungen dennoch sehr defensiv gewählt. Bei Erreichen des Ergebnisziels 2025 dürfte das Unternehmen mit Q4/25 bereits das zehnte Quartal in Folge mit einer Margensteigerung im yoy-Vergleich abschließen. Dies schlägt sich bei einer Jahresperformance der Aktie (YTD) von ca. 72% mittlerweile auch deutlich in der Kursentwicklung nieder. Nichtsdestotrotz weist PORR mit einem KGV 2026e i.H.v. rund 10,3x im Vergleich zur Peergroup nach wie vor das mit Abstand niedrigste Multiple auf. Selbst zum Closest Peer Strabag SE beträgt das Gap rund 300 BP, was wir als ungerechtfertigt ansehen.



[Abbildung]



Fazit: Nach einer bislang insbesondere ergebnisseitig überzeugenden operativen Entwicklung, dem Aufstieg in den ATX sowie dem jüngsten Innovationspreis werten wir das Jahr 2025 für PORR schon jetzt als sehr gelungen. Wir sind zuversichtlich, dass 2026 daran anknüpfen kann und bekräftigen unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 36,00 EUR. Bereits früh im neuen Jahr, am 04. Februar, wird der CFO das Unternehmen auf unseren Hamburger Investorentagen präsentieren.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News