BERLIN, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Southchip ist eines der führenden Unternehmen, das sich auf das Design von analogen und eingebetteten ICs spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf hochwertige Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik und Industriecomputer und hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden umfassende End-to-End-Lösungen anzubieten. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 erzielte Southchip einen Betriebsumsatz von rund 2,38 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 25,34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Insbesondere im dritten Quartal 2025 erreichte der Betriebsumsatz rund 910,26 Millionen RMB, was einem Anstieg von 40,26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen Rekordwert für ein einzelnes Quartal darstellt. Seit dem Börsengang des Unternehmens 2023 konnte es in elf Quartalen in Folge ein Umsatzwachstum verzeichnen. In diesem Jahr hat Southchip auch wichtige geschäftliche Durchbrüche bei Chips für die Automobil-, KI-, Industrie- und andere Branchen erzielt, wobei der Umsatzbeitrag aus diesen Bereichen rapide gestiegen ist. In den ersten drei Quartalen 2025 lag die Bruttogewinnmarge von Southchip bei etwa 36,98 %, was einem Rückgang von etwa 4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, der hauptsächlich auf Anpassungen des Produktmixes und Preisschwankungen bei bestimmten Produkten zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist, dass die Bruttogewinnmarge im dritten Quartal 2025 bei 36,99 % lag, was eine sequenzielle Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal darstellt. Das Unternehmen setzte seinen Trend zu einem robusten Wachstum der F&E-Investitionen in diesem Jahr fort: Die F&E-Ausgaben für die ersten drei Quartale 2025 beliefen sich auf insgesamt 458,90 Millionen RMB und übertrafen damit die F&E-Investitionen des gesamten Jahres 2024, wobei die F&E-Ausgabenquote 19,28 % betrug. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-betriebsumsatz-von-southchip-ist-seit-elf-quartalen-in-folge-gestiegen-302643663.html



